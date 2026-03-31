El tremendo premio que tendrá la Selección de Brasil si gana el Mundial 2026

La Selección de Brasil se prepara para ser parte del Mundial 2026 y, en ese sentido, su entrenador Carlo Ancelotti deberá definir la lista con los 26 futbolistas convocados y si contará con la presencia de Neymar, quien tiene escasa participación en el Santos por problemas físicos y futbolísticos.

De cara a este certamen, en el que la Verdeamarela buscará ganar la Copa del Mundo tras 24 años, la Confederación Brasileña de Fútbol piensa en un tremendo incentivo económico para sus jugadores, en caso de consagrarse campeones del certamen.

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Es que, según lo informado por el medio local 'Planeta do Futebol', referentes como Danilo, Marquinhos, Casemiro, Bruno Guimarães y Vinicius Jr se encuentran negociando con la CBF por los premios en caso de ganar el Mundial.

Así las cosas, se confirmó que cada uno de los 26 jugadores del plantel recibirá aproximadamente un millón de dólares si se consagran campeones de la Copa del Mundo (5,2 millones de la moneda brasileña).

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La intención de la CBF es pagar este dinero con el premio económico que entrega la FIFA al campeón del torneo. Recordemos que el país ganador del Mundial recibirá 50 millones.

Brasil será parte del Grupo C, junto a Marruecos, Haití y Escocia.