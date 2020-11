El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reforzó este miércoles que sigue apostando a la reelección del mandatario estadounidense, Donald Trump, al fustigar al candidato demócrata, Joe Biden, por haber "interferido" en la política ambiental brasileña en la selva amazónica.



"El candidato demócrata habló dos veces ya sobre la Amazonía. Eso sí es una interferencia", comentó Bolsonaro al dialogar con seguidores en la puerta del Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial en Brasilia.



Biden citó dos veces en la campaña electoral a Bolsonaro como un aliado de Trump que amenaza los acuerdos internacionales sobre el medio ambiente, en el marco de las políticas de reducción de la fiscalización de la tala y la intención de incluir a la minería en tierras indígenas en la selva de la cual el 60 por ciento pertenece a Brasil.

.

, a quien se ha alineado la política externa brasileña desde que asumió el 1 de enero de 2019."Preferencia todo el mundo tiene, eso no lo discuto, saben mi posición, es clara. Yo no interfiero dando mi opinión. Tengo una buena política con Trump, espero que sea reelecto y Brasil seguirá siendo Brasil sin interferir", aseguró.

.

con la asunción de Michel Temer tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. "Tenemos una buena relación con Estados Unidos. Antes de Temer no había buena relación", señaló, citando al ex presidente, convertido en un aliado en los últimos meses.El ultraderechista afirmó que " hay gente que quiere que critique a Estados Unidos, que sea enemigo de Estados Unidos, y elogie a Venezuela, Cuba y otros países que no son ejemplo para Sudamérica".