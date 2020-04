El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, este viernes negó las denuncias de obstrucción a la investigación judicial y falsificación de un decreto hechas por el renunciante ministro de Justicia, Sergio Moro, mientras el fiscal general, Augusto Aras, pidió esta tarde a la Suprema Corte del país que lo autorice a investigar esas acusaciones.



Bolsonaro ofreció una declaración a la prensa tras las acusaciones que en la mañana de esta jornada hizo públicas el ex juez Moro, al explicar su decisión de renunciar como ministro y lo acusó de estar en busca de una nominación para ser el futuro juez del Supremo Tribunal Federal en noviembre.



"No puedo aceptar mi autoridad confrontada por cualquier ministro", afirmó Bolsonaro en un pronunciamiento en el Palacio del Planalto y subrayó que "el gobierno sigue y no puede perder su continuidad por cuestiones personales".

.



Sin embargo, la posibilidad de que las acusaciones contra Bolsonaro puedan derivar en un juicio político en su contra se incrementaron esta tarde cuando el fiscal general de Brasil pidió formalmente a la Suprema Corte una autorización para investigar las denuncias de Moro contra el presidente.



"La dimensión de los episodios narrados en la declaración del ministro (Moro) revelarían la práctica de delitos, imputando al presidente, pero también podría caracterizar el delito de denuncia calumniosa", indicó el pedido de Aras, procurador general de la República puesto en el cargo por Bolsonaro en 2019.



Moro renunció este viernes al cargo provocando un terremoto político al acusar a Bolsonaro de varios delitos, entre los que destaca intentar interferir en investigaciones de la Policía Federal contra sus tres hijos que son legisladores.

.



Carlos, Eduardo y Flavio Bolsonaro, concejal, diputado y senador, respectivamente, tienen investigaciones abiertas por diversos niveles de la justicia, por corrupción y divulgación de fake news.



"El presidente quería tener acceso a las investigaciones", dijo Moro ante la prensa en Brasilia al anunciar su explosiva renuncia luego de que Bolsonaro echara esta mañana sin consultarlo al comisario que el ex ministro había designado jefe de la Policía Federal, Mauricio Valeixo.



En el decreto de despido del Valeixo, publicado este viernes en el boletín oficial de Brasil, lleva la firma de Bolsonaro y la de Moro, pero el ahora ex ministro asegura que nunca fue consultado sobre el tema, por lo que su firma en esa decisión constituye una falsificación de documento público.