Jair Bolsonaro está internado en terapia intensiva por una bronconeumonía: los síntomas que presentó en la cárcel

Transcurridos dos meses de cumplimiento de su condena en la cárcel, el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro debió ser trasladado a un hospital este viernes, donde es tratado en terapia intensiva por una bronconeumonía, según informaron sus médicos.

Se sintió mal en su celda del Complejo Penitenciario de Papuda y la Policía Militar, a cargo de la misma, realizó su traslado al hospital DF Star de Brasilia. Es su primera salida al exterior desde el 15 de enero.

Bolsonaro es un militar retirado que fue presidente entre 2019 y 2022 como representante de la ultraderecha brasileña y líder del Partido Liberal (PL). En 2022 fue derrotado en las elecciones por el conductor del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva.

Jair Bolsonaro durante otro episodio crítico para su salud.

Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión e inhabilitación para un cargo público hasta 2060 por la Corte Suprema de Brasil por "liderar" un complot para intentar "perpetuarse en el poder" y cometer el delito de intento de golpe de Estado.

Jair Bolsonaro está en terapia intensiva: los síntomas

Este viernes los médicos de la penitenciaría donde está recluido el ex mandatario liberal advirtieron síntomas de un cuadro complejo y pidieron el traslado.

Según el parte, Bolsonaro de 70 años presentó un "cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos".

Recibe en el hospital antibióticos por vía intravenosa para tratar una "bronconeumonía bacteriana bilateral" detectada en los exámenes.

Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe.

Lo visitó en el hospital uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro. En declaraciones previa a las de los médicos, contó que su padre fue ingresado en el hospital tras despertarse en la cárcel de Papudinha con una crisis de vómitos y escalofríos.

Flavio Bolsonaro tiene aspiraciones de convertirse en candidato para las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar en octubre de este año en Brasil. Esta semana recibió un abrazo y el apoyo del presidente de la Nación, Javier Milei, en Chile, durante la ceremonia de asunción de José Antonio Kast en Valparaíso.

Flavio Bolsonaro habló de la salud de su padre

"Acabo de recibir la noticia de que mi padre está de camino al hospital, una vez más", escribió el senador de la ultraderecha brasileña y pidió oraciones a los seguidores.

No es la primera vez que Bolsonaro es noticia por su salud. Enfrenta desafíos desde 2018 cuando sufrió el atentado con cuchillo durante la campaña presidencial de ese año, cuando resultó herido en el abdomen.

Entre diciembre último y el 1 de enero estuvo hospitalizado y sometido a cuatro cirugías relacionadas con aquel episodio.