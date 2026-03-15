Último parte médico sobre la salud de Jair Bolsonaro

La salud de Jair Bolsonaro presenta señales mixtas tras su reciente traslado al centro médico.

De acuerdo al reporte sanitario emitido este domingo en Brasilia, la actividad renal del exjefe de Estado experimentó una mejoría.

No obstante, el cuadro de neumonía que padece obliga a los especialistas a mantenerlo bajo vigilancia estricta en la unidad de cuidados intensivos.

El paciente, de 70 años, ingresó al Hospital DF Star el pasado viernes proveniente de la cárcel.

Los profesionales a cargo de su atención indicaron en el comunicado oficial que, desde la jornada del sábado, reforzaron el tratamiento médico.

Cuadro clínico y antecedentes

El ingreso del expresidente se produjo luego de presentar síntomas compatibles con una infección aguda, tales como escalofríos, sudoración y temperaturas elevadas.

Según los facultativos, los indicadores de inflamación en su organismo todavía se encuentran en niveles altos.

Este evento se suma a una larga lista de internaciones que Bolsonaro enfrenta desde 2018, cuando fue víctima de un ataque con arma blanca durante un acto proselitista.

Contexto judicial y político

El exlíder brasileño se encontraba cumpliendo una sentencia de 27 años de cárcel por encabezar la tentativa de golpe de Estado en 2023.

Previo a esta complicación de salud, en enero, lo habían reubicado en una celda de mayores dimensiones dentro de la Policía Federal.

Ante su vulnerabilidad física, su círculo íntimo y aliados políticos insistieron ante el Supremo Tribunal Federal para que se le conceda el beneficio del arresto domiciliario.

Además de la causa por el intento de quiebre institucional, Bolsonaro carga con condenas por comandar una agrupación criminal armada y atentar contra el Estado democrático de derecho. El dirigente sostiene su inocencia y ha rechazado cualquier vínculo con actos ilícitos.

En el horizonte político, se prevé que su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, compita por la presidencia este año en un intento por derrotar en las urnas al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.