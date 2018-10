Canadá se convirtió desde este miércoles en el segundo país, detrás de Uruguay, donde el consumo recreativo de marihuana es legal y cualquier persona mayor de 19 años puede comprarla libremente, llevar consigo hasta 30 gramos para consumo personal y tener hasta cuatro plantas en su casa.



"En nuestro menú no figura aún la marihuana. Todavía no", dijo Chris James, dueño del bar Cannabis & Coffee, en el centro de Toronto, donde sirven el café con una hoja de cannabis dibujada con polvo de chocolate sobre el café.



En la provincia de Ontario se permite el consumo privado y la compra de marihuana, pero de momento está sólo disponible online pues, aunque en algunas provincias está prevista este miércoles la apertura de algunos comercios donde adquirirla, en Ontario no los habrá al menos hasta abril, según la agencia DPA.



El uso medicinal de la marihuana está permitido desde hace años, con receta,en las llamadas "clínicas del cannabis", una especie de farmacias repartidas por toda la ciudad, aunque algunos aseguran que no era muy difícil obtenerla aún sin la prescripción médica.



A partir de este miércoles, todo mayor de 19 años podrá comprar y llevar consigo hasta 30 gramos para consumo propio y cultivar cuatro plantas en casa.

La marihuana no es nada nuevo para los jóvenes de Toronto, dice, un estudiante de 20 años: "No es ningún secreto. Se huele en todas las esquinas", manifestó.El joven afirma que no pretende consumir más con la legalización, sino hacerlo "sin mala conciencia".Según un estudio de la empresa de investigación de mercado Environics Analytics, los casi tres millones de habitantes de Toronto fuman casi 142 millones de porros al año.Si se apilaran uno sobre otro, podría construirse 2.050 veces la Torre Nacional de Canadá o la Torre CN, el monumento de la ciudad de 550 metros de altura, calculan medios canadienses.Quienes se oponen a la medida alegan que el consumo aumentó en la ciudad en los últimos años y que la legalización facilitará que los menores de edad tengan acceso a la marihuana.Los defensores, al contrario, ven una oportunidad para que haya más información., ministro de Seguridad Fronteriza y Reducción del Crimen, dijo en una emisora local que las autoridades llevan más de dos años preparándose para la legalización.