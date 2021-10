La historia universal se encuentra entre la duda y la consternación, ya que apareció un manuscrito que sostiene que Cristóbal Colón no fue el primero en admirar los paisajes americanos, ya que las escrituras de un monje italiano del siglo XIV ya escribía sobre estos territorios y sabía de la existencia de una tierra desconocida al oeste de Groenlandia.

Paolo Chiesa, un profesor de literatura antigua medieval de la Universidad de Milá, junto con sus pupilos de posgrado, rastrearon una única copia del manuscrito ‘Cronica universalis’.

.

El texto fue elaborado por un monje dominico de nombre Galvano Fiamma, y los investigadores tradujeron las páginas al latín y en el proceso encontraron menciones de Groelandia, en tanto de ese texto, sólo sobrevivió una copia y le pertenece a un coleccionista estadounidense.

Lo cierto, es que este coleccionista particular compró en una subasta de Christies en 1996 por casi 15 mil dólares el manuscrito que ahora es estudiado por los investigadores de la Universidad de Milán, y analizado para ratificar o rectificar esta incógnita.

Parte del manuscrito que develaría la verdad (Twitter).

Tras el hallazgo, mismo que fue publicado en la revista Terrae incognitae, apunta que el dominico tuvo que escriubir esta nota en torno a 1340, y su principal fuente es que el cronista mantuco contacto con la ciudad de Génova a lo largo de su vida.

Entonces fue que escuchó historias de boca de marineros que comerciaban con la regiones del norte de Europa haciendo referencias a Marckalada.

Cristóbal Colón: ¿Qué dice el manuscrito?

“Más allá hay una isla llamada Groenlandia y más oeste hay otra tierra, llamada Marckalada, donde viven gigantes; en esta tierra hay edificios con losas de piedra tan enormes que nadie podría construirlos, excepto enormes gigantes. También hay árboles verdes, animales y una gran cantidad de pájaros, pero nunca ha habdio ningún marinero que haya podido conocer con certeza noticias sobre esta tierra y sus características“, se lee en el manuscrito.

Cabe destacar, que "Marckalada" es el territorio que corresponde a América del Norte y el dominico tenía conciencia de la existencia de estos pobladores "gigantes".

.

"El manuscrito está elaborado en una escritura gótica del nirte de Italia, no siempre es fácil de descifrar. Además de la transcripción de la parte del texto que le fue asignada, cada alumno tuvo que identificar las fuentes utilizadas por Galvano para la información que recogió. Para la frase "americano", en particular, no se han identificado fuentes de libros, por lo que hay que creer a Galvano cuando dicxe que estaba recogiendo información oral", sostuvo el investigador.

La próxima fase del proyecto de investigación consiste en la publicación de la Cronica universalis en su totalidad, un trabajo de edición coordinado por Federica Favero. "El manuscrito se conserva en Estados Unidos y es de propiedad privada, Por lo tanto, era necesario ir al sitio, el propietario nos autorizó a fotografiar todo el códice y trabajamos sobre la base de estas fotografñia", agregó.