Ibai Llanos fue uno de los invitados de lujo que estuvieron en la despedida que organizó Lionel Messi con su familia y amigos en su casa por su salida del Barcelona. La presencia del influencer español llamó la atención de muchas personas en las redes sociales. Sin embargo, el catalán dijo que el que estaba más sorprendido con la situación fue él y remarcó que el Kun le habia dicho de ir a cenar y que "no sabía ni adónde estaba yendo".

Por medio de su cuenta de Twitch dio los detalles de una noche inolvidable: “El Kun nos dijo de ir a cenar con Coscu (Martín Pérez Disalvo) y le dije que sí. El motivo de la cena era que Coscu se iba de España. Estaba tirado en el sillón mientras que veía béisbol, Puerto Rico-Japón. Era un típico sábado a la tarde en el que tenía más ganas de siesta que de otra cosa. Y vino el Kun”, comenzó relatando emocionado.

Y agregó: “No me esperaba esto. Si Leo hubiera renovado con el Barsa, sí me hubiese podido imaginar que el Kun me hiciera una sorpresa para conocer a Messi. Pero después de que anunciaran su salida, yo sabía que era imposible que esto pudiera darse porque está en el momento más delicado de su carrera. Coscu tampoco sabía nada”.

“De repente llegamos a un sitio. Vi tres, cuatro periodistas y muchos fans. ‘¿Qué coño está pasando aquí?’, pensé. En ese momento estaba feliz. Iba con el Kun, tal vez alguno me reconocía. Hace mucho que no tengo contacto con la gente, no hay eventos. En un momento pensé: ‘Entendí todo, el Kun nos trajo a su nueva casa, la prensa se enteró y vino a preguntarle qué es lo que sabe de Messi”, continuó. Sin embargo, no se imaginaba la noche que le esperaba.

Cada vez más emocionado, el streamer siguió su relato: “A él lo vi incómodo por los periodistas. Yo estaba muy relajado. ¡Es que yo no sabía dónde iba! Era una sorpresa de este tío. ¿Qué coño voy a saber que estoy en la casa de Messi? Si sé que voy a la casa de Messi, me cag... en un pino”, Insistió el influencer. Y siguió: “Entramos y salió un tipo de seguridad. Ahí pensé que estábamos en un restaurante top. Cuando estábamos subiendo el auto para estacionar el Kun me dijo ‘este es el mejor restaurante de Barcelona’. Bajé del coche y de repente estaba la madre del Kun, que me dijo que disfrutara, porque estos pasa una sola vez en la vida. Ahí pensé, dónde me estaba metiendo”.

A los pocos segundos, entendió lo que realmente ocurría. “Seguimos caminando y de repente Coscu se tapó la cara. Me pregunto si sabía dónde estábamos y me dijo que era lo de Messi. Bajamos dos escaleras y vemos a Messi, Jordi Alba y Busquets. Yo pensé que me daba un infarto”, aseguró. “Miré para el costado y vi a Messi descalzo, con una remera de Batman y el short de Chicago Bulls. No entendía que estaba pasando. Agüero empezó a reírse”.

“El Kun y Messi decidieron invitarnos y hacernos una sorpresa. Nos invitó a la cena en la que se iba de Barcelona”, destacó Llanos, que explicó: “La verdad no recuerdo qué dije, que hablé. Intenté ser yo mismo, estar tranquilo, no hacer papelones... ser una persona adulta. Tenía mucho hambre, pero pasó un tío con tequeños y le dije que no quería. Insistió y alguno agarré”.

Ibai contó que le hicieron varias bromas a lo largo de la noche, bailó con Adriana, la mamá del Kun, e incluso charló mucho con Messi. “Le interesaba saber sobre el mundo de los Streamers”.

Y relató entre ofuscado y avergonzado pero con humor, el baile con la mamá del Kun. “El HDP del Kun fingió que le sonó el teléfono para no ir a bailar con ella. Era mentira, no lo estaba llamando nadie. Sabía que iba a tocar. Tuve que salir a bailar yo. En ese momento sentí una congestión, una presión, un malestar... no por la mujer, que era fantástica. Estaban Messi y todos muriéndose de risa de mí”, explicó.

Finalmente, contó que cuando se estaban yendo, Messi pidió que se saquen una foto, pero él no lo podía creer y se negaba. “Se sacó la foto Coscu, luego voy yo, timidín... ya saben lo que pasó con la mano de Messi en 2019. Y me dice: ‘Ibai, abrazame fuerte’. Y me abraza fuerte. Aquí estamos, con mi amigo que conozco de toda la vida que es Lionel Messi”, concluyó sobre el día que seguro no va a olvidar nunca.