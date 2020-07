El ministro de la Presidencia de Bolivia, Yerko Núñez, fue internado este domingo debido a las "complicaciones en su salud" tras contraer coronavirus (orthocoronavirinae), enfermedad de la que también dio positivo la ministra de Salud, Eidy Roca, anunció una fuente oficial.



El contagio de la titular de la cartera sanitaria es el último que se confirma entre el elenco del gobierno que surgió en el país tras el golpe de Estado contra Evo Morales a fines de 2019, luego de que el último sábado se informara también el caso del ministro de Minería y Metalurgia, Jorge Fernando Oropeza.



Núñez, quien confirmó el pasado jueves que padece de Covid-19 y cumplía con aislamiento, fue hospitalizado al presentar síntomas como "fiebre persistente", fatiga general, debilidad, dolor de garganta, tos y "polimialgias", según un comunicado difundido durante esta jornada por el Ministerio de la Presidencia.

Eidy Roca, ministra de salud de Bolivia, tiene covid-19.



"Debido a las complicaciones en su estado de salud, sin mejora en la sintomatología, al contrario, exacerbación de la misma, continuará internado recibiendo medicación endovenosa bajo el diagnóstico de Covid-19 complicada", señala el boletín, según reprodujo la agencia de noticias EFE.



El médico a su cargo indicó que el tiempo del tratamiento de Núñez, de 47 años de edad, dependerá de su progreso, pero al tratarse del nuevo coronavirus "la variación clínica es fluctuante e incierta".

Yerko Núñez en una de sus últimas apariciones públicas.





"Seguiremos en la batalla", escribió el ministro de Presidencia en su cuenta de Twitter.

Núñez confirmó el pasado jueves a través de una videoconferencia su resultado positivo para Covid-19, en la que sostuvo que estaba estable y que continuaba trabajando desde su aislamiento.



A este caso se le sumó ayer el Oropeza, quien también se contagió de coronavirus, y ahora Roca, con lo que son tres los ministros que padecen la enfermedad.

Jorge Fernando Oropeza, también se contagió de covid-19.



"La ministra Eydi Roca dio positivo, al igual que ayer el ministro de Minería Oropeza. Ella permanece estable", explicó el viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, a la red Unitel, citó Europa Press.

Roca tenía programada una entrevista en medios estatales para tratar la situación de la epidemia en Bolivia, pero finalmente fue sustituida por el asesor del Ministerio René Sahonero.



El pasado viernes el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, dijo en un acto en la ciudad boliviana de El Alto que al menos "siete ministros han caído con Covid-19", pero sin dar más detalles.

"Nosotros los ministros estamos en primera línea trabajando con el pueblo. Ya van, si no me equivoco, siete ministros que han caído con Covid-19 y no por eso nos estamos escondiendo detrás de un escritorio, ni estamos mandando desde una mansión de algún lugar del mundo, no; estamos trabajando con la gente", afirmó Murillo.



En marzo pasado el ministro de Educación, Deportes y Cultura, Víctor Hugo Cárdenas, se aisló preventivamente por catorce días por estar cerca de un caso confirmado, mientras que en mayo el ministro de Defensa, Luis Fernando López, ingresó en aislamiento tras la confirmación de la prueba positiva de su esposa.



De la misma forma, la ministra de Medio Ambiente, María Elva Pinckert, también ingresó en mayo en cuarentena por la sospecha de estar contagiada, al tener contacto con un caso confirmado.



Bolivia reporta 1.378 decesos y 38.071 casos confirmados de coronavirus, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Salud.



Esta semana el país registró cifras récord de contagios diarios que sobrepasan el millar, mientras que los hospitales en varias regiones del país están colapsando por falta de insumos, equipamiento y recursos humanos.

