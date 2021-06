Tras el derrumbre ocurrido en un edificio de la ciudad de Miami, que dejó hasta el momento cuatro muertos y cientos de desaparecidos, siguen las tareas de búsqueda con rescatistas, perros y maquinarias para poder dar con personas.

Mario Szwarc es un vecino de la zona que vive en un edificio cercano al que se derrumbó, quien realizó una cobertura artesanal con su camarita para Crónica HD, en la cual mostró los términos de la búsqueda que se sigue llevando a cabo.

.

"Hay un hotel que está al lado del que se cayó y donde están ubicados los rescatistas israelíes y un rabino, que al vernos se metieron adentro. Está todo tapiado por la policía y en el lugar están trabajando las grúas, que mueven los escombros para tratar de encontrar a las personas o sacar cuerpos. Trabajaron toda la noche y tiran un spray con agua para que nos e levante polvo", sostuvo el hombre.

Szwarc agregó que "esto es minuto a minuyo y es complicado, porque aparentemente cayeron bloques enteros, no fue como una bomba que cayó en la embajada de Israel, es como que se cayó los pisos enteros uno arriba del otro. Se calcula que había entre 150 y 200 personas en ese horario en el complejo, porque no hay alojamiento disponile, auto para alquilar y la ciudad explotó porque está lleno de gente que vino a vacunarse y eso que no es temporada alta. El horario que ocurrió esto es terrible porque la gente dormía y acá a las 22 ya no hay vida nocturna, para eso hay que ir a South Beach".

Con relación a la investigación, el hombre argumentó que "si bien esto recién empieza y los rescatistas trabajan a full, comenzaron las investigaciones propias, en la cual llamaron a ingenieros y arquitectos de nuestro consorcio para saber qué pudo haber pasado".

Szwarc agregó que "hay una versión que indica que pudo haber sido un atentado, porque la hija de Donald Trump vive cerca de aquí además de haber una gran comunidad judía, pero aparentemente no fue así, sería por el no cuidado del edificio. Creo que colapsó los cimientos y hudo daños antes que no se reforzaron, no sabemos nada y si bien hay muchas versiones que pueden ser reales, hasta que no estén los resultados de las investogaciones, se desconoce que pasó".

Derrumbe en Miami: dolor y bronca de vecinos

"Eso no es para nada una operación de rescate", manifestó desde su balcón, que tiene vista directa a los escombros, Maurice Wachsmann quien se quejaba por la lentitud de las operaciones de búsqueda.

No obstante, las autoridades locales informaron que centenares de bomberos y rescatistas continuaban trabajando para encontrar sobrevivientes entre los escombros del derrumbe que dejó cuatro muertos y 159 desaparecidos.

.

La angustia y enojo surge porque, al igual que este vecino, otros residentes temen que negligencias en torno a la seguridad en la edificación del edificio hayan sido determinantes en la catástrofe.

"Eso ahí, donde nos han dicho que hay centenares de trabajadores para evacuar a la gente e intentar rescatarla, eso no es para nada una operación de rescate, no es nada", dijo Wachsmann, quien tiene a familiares y a su mejor amigo Chaim Rosenberg, desaparecidos.

Desesperada búsqueda de personas en Miami (CNN).

Wachsmann partió junto a Mike Salberg, sobrino de Rosenberg, de Nueva York pocas horas después de la catástrofe y alquiló un departamento en el inmueble contiguo a las Champlain Towers, con vista directa sobre las operaciones.

"El apartamento de mi tío está justo ahí, donde se ve esa columna violeta cerca de la puerta mosquitera", dice Salberg mientras señala lo que era el segundo piso del inmueble.

.

"Ni un solo socorrista ha intentado levantar los escombros, poco a poco, incluso a mano, sin máquinas, para eventualmente evacuar personas", afirmó, estimando que puede haber sobrevivientes bloqueados en burbujas de aire. Ante este panorama, las autoridades aseguran que comprenden la frustración de las familias.

"Nosotros les damos informaciones dos veces al día sobre los detalles de las operaciones", aseguró el viernes por la noche la alcaldesa del condado de Miami Dade, Daniella Levine Cava.

"Aún hay esperanza", dijo al señalar que en este tipo de catástrofes muchas víctimas pudieron ser encontradas con vida "una semana después" de ocurridos los hechos, consignó la agencia de noticias AFP.

¿Que pasó con el edificio?

Otros sobrevivientes reclaman explicaciones sobre una posible falla estructural del edificio, ya que según un estudio de 2020, el inmueble experimentó un hundimiento "muy sutil" en los años 1990.

"Tuve la posibilidad de salir, pero quiero respuestas", dice Janette Agüero, de 46 años. "Las familias de las víctimas lo merecen, y alguien debe hacerse responsable. Alguien debe pagar", manifestó la mujer que estaba con su esposo y sus dos hijos en el undécimo piso del edificio, y al sentir como "un terremoto" bajó por las escaleras con su familia y logró escapar de la catástrofe.