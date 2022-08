Eladio Carrión es un rapero y cantautor multi-platino nacido en Kansas City el 14 de noviembre de 1994 y de padres boricuas. Se estableció como uno de los actores musicales más destacados del trap en español y el reggaetón.

Actualmente, disfruta del éxito en el mundo de la música urbana internacional con temas como "Kemba walker" con Bad Bunny, "No te deseo el mal" junto a Karol G o el corte "Paz mental", sencillos que lograron llamar la atención del público dominicano e internacional. De sus álbumes ha lanzado "Sauce Boyz" (2020), "Sauce Boyz 2" (2021), "Monarca" (2021), "SEN2 KBRN, VOL. 1" (2021).

Eladio y la natación

Sin embargo, cuando era pequeño, su futuro parecía tener otro rumbo. Con 6,1 de altura y haber practicado deportes desde niño, el destino del hoy trapero parecía estar marcado fuertemente por el universo de la competición en natación.

Toda la adolescencia y primeros años de adulto lo dedicó a la natación olímpica y representó a Puerto Rico en eventos como el Mundial de Natación de Barcelona (2013) y los Juegos Panamericanos.

En esa disciplina hizo 100 y 200 metros de nado libre. "Jugué de todo, desde básquetbol, pelota, natación", contó en una entrevista. En 2013 participó en una competencia en Barcelona, nadó en los "Junior Olimpics" y además calificó para las Olimpíadas, pero se retiró antes de haber ido.

De nadador olímpico a exponente del trap mundial: la historia de Eladio Carrión.

Cuando fue preguntado por los motivos de su abandono, el músico contestó con sinceridad: “Me aburrí y me enamoré de la música", pero eso no fue todo, sino que además destacó que con la natación es difícil ganar ingresos.

Sus inicios en el género urbano

En el momento en que fue consultado por sus inicios en el género urbano, contó que se subió a cantar en todas las discotecas "buenas y malas" y luego empezó a ser más conocido en el país y en el extranjero.

En esta línea comentó que también se destacó cuando comenzó a hacer exitosas colaboraciones, pero aclaró que no le interesa buscar al que esté “pegado” para grabar.

La profesión de Eladio Carrión parecía estar destinada al mundo de la natación profesional, pero un evento le dio un giro de 180 grados a su carrera.

"Yo no soy una persona que busca pegarse con featuring. La gente disfruta de mi música. Yo apoyo a cualquier talento, no importa los seguidores, si me da vibra lo hago", expresó.

Pero estas no son solo palabras que se las lleva el viento, sino que lo demostró con sus acciones hace poco cuando grabó con Morad, un rapero marroquí muy prometedor.

¿En qué se basa para componer su música?

Eladio Carrión es un rapero y cantautor multi-platino nacido en Kansas City el 14 de noviembre de 1994 y de padres boricuas.

En este sentido, Eladio comentó que lanza la música que quiere y va desde reguetón, rap, trap, de amor, desamor y “maleanteo”.

“Mis fanáticos confían mucho en mi oído. Si escucho esa canción y digo, me encanta esa persona ahí, esa es la que va. O si yo me monto en algo que yo escuche es porque me encanta”, aseguró.

El joven, que pertenece al sello Rimas, también grabó con YOVNGCHIMI de Puerto Rico, un rapero que “está durísimo”, según describió. En declaraciones de prensa manifestó la satisfacción de hacer canciones que le gustan al público y que son recibidas con mucho amor.

"Por eso entendí que la misión de la música no es pegar un tema, ni estar número uno par de semanas en Billboard, sino llegar a las personas”, ejemplificó. También reconoció que “la música no es para todo el mundo” y aseguró que es una industria muy difícil y que "hay que amar de verdad ese oficio".