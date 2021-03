La cantante Demi Lovato estrenó este martes un documental en el que se refiere a la noche de junio de 2018, cuando fue abusada por el mismo “dealer” que le vendió heroína con fetalino, la cual le ocasionó una sobredosis.

La artista se encuentra en plena promoción de su nuevo álbum, “Dancing With The Devil. The Art Of Starting Over” (Bailar con el diablo. El arte de empezar de cero), que acompañó con el estreno de un documental para la plataforma de videos, YouTube, en el que relata a corazón abierto el oscuro episodio en su vida.

"No solo sufrí una sobredosis, se aprovecharon de mí", confesó Lovato en el film que se proyectó por primera vez en el Festival SXSW (South by Southwest) de Austin, Texas. En el largometraje aparece además su amiga Sirah Michell para añadir que la persona que le vendió heroína con fentalino (la droga que mató a Prince) a Lovato, hizo que la artista se "drogara mucho" y luego "la dejó tirada aún a riesgo de que se muriese".

"Cuando me encontraron estaba desnuda y de color. Tal cual: me había dejado morir después de haberse aprovechado de mí", explicó la ex estrella de Disney en el documental. A su vez, agregó: "Me desperté en el hospital y me preguntaron si había tenido sexo consentido. Tuve como un flash de él encima de mí. Vi ese flash y dije que sí. No fue hasta un mes más tarde de la sobredosis cuando caí en la cuenta: 'Tú no estabas en un estado mental como para consentir nada'".

Sin embargo, esta agresión sexual no fue la única que vivió Lovato, que también confesó que fue violada cuando tenía 15 años. "Sé que lo que estoy a punto de contar va a dejar en shock a algunas personas. Pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación", dijo frente a la cámara.

La cantante detalló que en aquel momento, estaba besándose con un hombre pero pensó que no sucedería nada más. "Esto no va a ir más lejos, yo soy virgen y no quiero perderla de esta forma. Pero eso no le importó y me lo hizo igualmente", contó la artista de 28 años sin decir el nombre del involucrado.

La autora de éxitos como “OK Not To Be OK” o “Sober” argumentó que ese episodio marcó el inicio de todos sus problemas con la drogadicción y el alcohol, así como sus desórdenes alimenticios. “Mi primera vez fue un asco. Y luego tuve que seguir viendo a esa persona todo el tiempo, así que dejé de comer y lo tuve que lidiar de otra manera", añadió.

Lovato explicó en el largometraje que denunció los hechos a los adultos de su entorno, pero su violador "nunca tuvo problemas por ello". "Nunca lo echaron de la película que estaba haciendo. Siempre me mantuve apartada porque tenía demasiado que decir. No sé, me cansé de abrir la boca y que este sea el resultado", afirmó.

La sobredosis la dejó ciega

La artista aseguró que debido a su sobredosis fue declarada "ciega legal". El suceso de 2018 y que el portal TMZ sacó a la luz en su momento, explicando que fue encontrada a pocos minutos de fallecer por uno de sus asistentes en su mansión de Hollywood, le dejó secuelas en la visión.

Los médicos que la atendieron esa noche declararon que se había quedado "ciega legal" tras su sobredosis, debido a que su campo de visión se vio restringido a un ángulo de 10 grados o menos.

Lovato ya reveló en una entrevista con The New York Times que le costó recuperar la visión unos dos meses, aunque en el documental añadió que ya no puede conducir porque en ocasiones padece de puntos ciegos en su visión.