Chinos instalan a los turistas que ingresan al país por la frontera con Kirguistán, en el extremo Oeste, una aplicación secreta que revisa el contenido del teléfono para detectar posibles amenazas, reveló este miércoles una investigación conjunta de varios medios occidentales.



La app está diseñada para extraer de forma instantánea correos electrónicos, textos, actividad del calendario, registros de llamadas y contactos, y cargarlos en un servidor local en el punto de control, reveló la investigación realizada por The Guardian, The New York Times, Motherboard y el alemán Süddeutsche Zeitung.



Al ingresar a China a través de Kirguistán, que limita con la región de Xinjiang -donde viven los uigures, en su mayoría de religión musulmana-, los oficiales de frontera solicitan a los visitantes sus teléfonos desbloqueados y se los llevan durante unos instantes a una habitación separada.



En ese momento, informó el conjunto de medios, los oficiales instalan a aplicación, conocida como Feng Cai o BXAQ, y luego la desinstalan, aunque un aparente descuido le permitió al equipo de periodistas detectar la app y analizarla con tenias de ingeniería inversa.

A diferencia de otras tecnologías chinas avanzadas, esta aplicación no es sofisticada y tiene dos funciones principales: extraer información personal privada del propietario del teléfono y buscar archivos sospechosos.



En este último caso, la app busca más de 73.000 archivos predefinidos relacionados con grupos extremistas islámicos, incluidos volantes de reclutamiento ISIS, instrucciones para fabricar bombas e imágenes de ejecuciones.



Además, busca segmentos del Corán, partes de un diccionario árabe e información sobre el Dalai Lama, y por alguna extraña razón, la lista también incluye una canción de una banda japonesa de llamada Unholy Grace.



Esta aplicación funciona en teléfonos con Android, mientras que a los iPhone también los revisan en la frontera, aunque conectados mediante un cable USB a un dispositivo de mano, informó The New York Times.