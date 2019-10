"Me muero, no puedo respirar", fueron algunas de las palabras que envió una joven de 26 años antes de morir congelada en un camión junto a otros 38 inmigrantes fallecidos de la misma forma. Si bien la familia no identificó su cadáver, se cree que sería parte de las víctimas ya que se conoció que los afectados no son en su totalidad de nacionalidad china, como se mencionó en un principio.

La joven de 26 años, identificada como Tra My, envió mensajes a su mamá desde el container para informarle que estaba muriendo. "Lo siento, mamá. Mi camino al exterior no fue exitoso. Mamá, te quiero mucho. Estoy muriendo, no puedo respitar. Lo siento mamá", escribió en sus mensajes finales.

El mensaje enviado.

La joven escribió sus mensajes el jueves, antes de que el chofer Mo Robinson recogiera el container e informara sobre el macabro hallazgo de los 39 cuerpos. En un principio, la policía creía que las víctimas eran todos chinos. Sin embargo, en la última declaración sugieren que podrían ser asiáticos y de otras nacionalidades.

En tanto, detuvieron a dos personas involucradas en el caso. Una de ellas es la propietaria del camión y la restante su marido, quien se presentó espontáneamente ante la Justicia. Ambos están acusados de "sospechas de tráfico de personas y homicidio culposo de 39 personas".

Permanece detenido el chofer, de Irlanda del Norte, quien está colaborando con la policía y asegura que descubrió lo que estaba pasando al ver los cuerpos en el interior del camión.