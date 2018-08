Un video desgarrador filmado en el aeropuerto de Houston, Texas, Estados Unidos, conmueve al mundo entero. En las imágenes se observa cómo un nene de tres años no reconoce a su mamá, que había sido deportada hacía tres meses, y la rechaza. El llanto desgarrador de la mujer parte corazones...



La familia de origen hondureño había intentado ingresar ilegalmente a los Estados Unidos desde México en abril pasado y fueron separados, la madre por un lado y el padre y el nene, identificado como Sammy, por otro.



El papá del menor, Ever Reyes-Mejía, contó a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles que huyeron de Honduras por la violencia y que quedaron detenidos en la frontera con el pequeño.



De acuerdo con el hombre, ambos estaban durmiendo en un centro de detención cuando un agente le dijo que tenía que presentarse ante un juez de inmigración y que dejara descansar a la criatura. Desde entonces, estuvieron 100 días separados.



Reyes-Mejía pudo reunirse con su hijo el 10 de julio en Michigan. Desde allí, viajaron a Houston para reencontrarse con la madre y la otra hija del matrimonio, de 5 meses, que también habían sido liberadas de un centro de detención después de solicitar asilo.



En la grabación que conmocionó al mundo se puede observar a una mujer llorando, tratando de convencer al nene de que es su madre. "Yo soy tu mami", repite, mientras el pequeño la rechaza y se aleja. "¿Ever, qué tiene mi hijo?", le pregunta a su marido. "Mi hijo está traumado", dice, entre lágrimas.



La psicóloga Ángela Conway señaló a la cadena Univisión que la situación de desamparo por la que tuvo que pasar el nene le dejó traumas, complejos y ansiedad, y que tuvo un "abandono emocional" que no pudo asimilar, publica RT.



MIRÁ EL DESGARRADOR VIDEO