La cantante estadounidense Doja Cat protagonizó un escándalo y polémica en las redes sociales, luego de que escribiera tuits agresivos contra los fanáticos de Paraguay que compraron su entrada para verla en un show que iba a dar en Asunción. Doja Cat fue una de las principales figuras del Lollapalooza 2022 en Buenos Aires y en Chile, ahora, su compromiso era cantar en Paraguay.

A raíz del terrible temporal que azotó gran parte de ese país en las últimas horas, el recital debió ser cancelado. Los fans tuvieron que quedarse con las ganas de ver a su estrella de música, pese a que le habían hecho "el aguante" durante tres días anteriores, mientras la cantante se encontraba preparándose para el recital en el hotel en donde se alojó.

La polémica vino recién cuando Doja Cat espetó duras acusaciones contra sus propios fanáticos paraguayos en su cuenta de Twitter y realizó una durísima crítica al argumentar que la gente no había ido a saludarla al hotel luego de la cancelación del concierto.

"Hubo una tormenta en Paraguay y el show se canceló. Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había nadie en la puerta del hotel esperando por mí. Supérenlo", escribió enojada la autora de Get Into it. "No había ni siquiera uno (con respecto a los fanáticos)”. “Hablen mier... Esta mier... no es para mí, asi que me voy. Cuídense todos", agregó.

Los tuits de Doja Cat.

“No creo que le haya dado un show lo suficientemente bueno esta noche y lo siento por eso, pero gracias chicos por venir. Los amo y gracias a Dios tenemos otro show mañana. Prometo que lo haré mejor”, escribió sobre el recital que dará en Brasil.

Los comentarios en Twitter

Si bien los tuits fueron borrados por la propia cantante, los usuarios de Twitter, tanto de Paraguay como de Argentina, Chile, Uruguay y otros países de Latinoamérica no la perdonaron y se unieron para ir duramente contra la artista estadounidense.

.

"Miley (Cirus) deseando que estemos seguros por la tormenta, mientras desea que nos hundamos"; "Doja cat es como ese ex que descubrís que mintió y es la persona más ofendida después"; "Me despierto, entro acá y veo que Doja Cat dice que quiere dejar la música porque se peleó con sus fans paraguayos por Twitter. Domadísima por la patria grande", fueron solo algunas opiniones en las redes.

Además, muchos usuarios coincidieron en que se le había subido "la fama a la cabeza" y la cancelaron "de por vida" tras las terribles declaraciones contra sus propios fans.