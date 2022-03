Los fanáticos del Lollapalooza Argentina esperan con ansias el inicio del segundo día de shows, espectáculos y propuestas variadas en el predio del Hipódromo de San Isidro, Buenos Aires, de este sábado 19. Tras el impresionante cierre de Miley Cyrus y Bizarrap del viernes, el primero de los tres días del festival, las expectativas por los artistas que se presentarán sobre los escenarios en esta jornada siguen a la alza en las redes sociales.

¿Quiénes tocan este sábado en el Lollapalooza Argentina 2022?

El festival comienza este sábado con un line up muy atractivo. Las puertas del Hipódromo abrirán a partir de las 11:30, mientras que los shows iniciarán desde las 12:15.

Los encargados de abrir el segundo día del Lollapalooza Argentina 2022 son Chiara Parravicini, en el escenario Flow, y Lucía Tacchetti, en el Perry’s. Pegadito a estos dos shows, a las 12:30, será el turno de Moloko en el escenario Alternative, y horas más tarde, en ese mismo, se subirá a las 16:00 la reguetonera Lola Índigo. En paralelo a esta artista, el grupo de rock indie El Mató a un Policía Motorizado se presentará en el festival en el escenario Flow. En tanto, a las 17, Litto Nebbia hará su aparición desde el Samsung. Para las 18, se espera que los fans se amontonen contra las vallas por el concierto de la rosarina Nicki Nicole, desde el escenario principal.

A las 19 horas, en el Samsung, se presenta el rapero argentino Khea hasta las 20. En paralelo, la drag queen y cantante brasilero Pablo Vittar hace vibrar a sus seguidores en el escenario Perry’s. A las 20 se presenta en el escenario principal Machine Gun Kelly hasta las 21, horario en el que desde el Samsung inicia el esperado show de Doja Cat. Finalmente, a las 22, será el gran turno de The Strokes, la banda neoyorkina liderada por Julián Casablancas, como hicieron en el 2017. El cierre musical del día estará a cargo del DJ noruego Alan Walker.

.

Mirá el Line up completo de este sábado:

Escenario Flow

CHIARA PARRAVICINI: 12:15 a 12:45

CLARA CAVA: 13:15 a 13:45

JXDN: 14:30 a 15:15

EL MATO A UN POLICIA MOTORIZADO: 16:00 a 17:00

NICKI NICOLE: 18:00 a 19:00

MACHINE GUN KELLY: 20:00 a 21:00

THE STROKES: 22:00 a 23:30

Escenario Samsung

WIRANDA JOHANSEN: 12:45 a 13:15

DERBY MOTORETA´S BURRITO KACHIMBA: 13:45 a 14:30

TWO FEET: 15:15 a 16:00

LITTO NEBBIA: 17:00 a 18:00

KHEA: 19:00 a 20:00

DOJA CAT: 21:00 a 22:00

ALAN WALKER: 23:30 a 00:45

Escenario Alternative

MOLOK0: 12:30 a 13:00

GIRL ULTRA: 13:30 a 14:15

MARC SEGUÍ: 14:45 a 15:30

LOLA INDIGO: 16:00 a 17:00

LP: 18:00 a 19:00

KEHLANI, 20:00 a 21:00

JACK HARLOW, 22:00 a 23:00

Escenario Perry´s

LUCIA TACCHETTI: 12:15 a 12:45

GHETTO KIDS: 13:00 a 13:45

D3FAI: 14:00 a 14:30

KIDDO TOTO: 14:50 a 15:30

TAICHU: 16:00 a 16:30

FMS: 16:45 a 17:30

DANI RIBBA: 18:00 a 18:45

PABLLO VITTAR: 19:00 a 19:45

ASHNIKKO: 20:00 a 21:00

CHRIS LAKE: 21:15 a 22:15

JUSTIN QUILES: 22:45 a 23:45

Line up completo del sábado día 2 del Lollapalooza Argentina 2022.

¿Qué dice el pronóstico del clima para este sábado?

A diferencia del primer día del Lollapalooza, las condiciones climáticas en las que se desarrollará el festival serán óptimas, según el reporte del Servicio Meterológico Nacional. El día empezó parcialmente nublado y con sol, con una mínima de 11°C. Hacia el mediodía, la temperatura escalará hasta los 22°C, manteniéndose el buen tiempo con unas pocas nubes en el cielo. Las probabilidades de precipitaciones es del 0% durante toda la jornada.

¿Dónde ver el Lollapalooza Argentina 2022 en vivo y online?

El festival de música del momento se podrá disfrutar en vivo y en directo vía streaming por TV a través del canal Flow Music, de Cablevisión que lo emitirá en directo desde sus cuatro canales 605, 606, 607 y 608.

En estos canales se transmitirá, desde el inicio hasta el cierre, todos los shows completos de los diferentes escenarios. Asimismo, se emitirán contenidos exclusivos, como entrevistas a las bandas y artistas presentes. notas de color con toda la experiencia Lolla, y mucho más. Los espectadores podrán disfrutarlo desde cualquier dispositivo.

¿Qué pasó ayer en el día 1 del LollaAr?

El Lollapalooza Argentina comenzó el viernes de esta semana al mediodía con un poco de lluvias que hicieron temblar del miedo a miles de millones, pero finalmente, sobre la tarde, las nubes se hicieron a un lado y permitieron que los fans disfrutaran de una jornada realmente fantástica a puros shows musicales y propuestas entretenidas.

Los locales Ainda Dúo, desde el escenario Alternative, y la banda Limón, desde el escenario Samsung, fueron los encargados de abrir el festival desde las 12. Luego, fue el turno de la actriz y cantante Natalí Pérez, quien hizo bailar y cantar a viva voz a sus seguidores con cumbias y ritmos tropicales. Mientras tanto, en simultáneo, otros escenarios se disputaban la atención de los fanáticos con géneros urbanos, como el trap, hip hop, y la música electrónica. Sobre la tarde fue el momento de nombres con más trascendencia en los últimos años: Louta, y su celebrada performance con una ballena inflable volando sobre las cabezas de todos sus espectadores; Emilia, la brillante y bella cantante de reguetón que se lució con ‘Million’ y otros hits; Wos, el ídolo de muchos por sus éxitos ‘Canguro’, ‘Vino melón’, y otras; el trapero Duki y un inmenso show, que tuvo que interrumpir tres veces para frenar las avalanchas de personas en medio de la vorágine; y muchos otros espectáculos increíbles.

Sin lugar a dudas, una de las músicas más esperadas del día de ayer fue Miley Cyrus, reconocida desde hace años por su exitoso papel en la serie juveno-infantil de Disney, “Hannah Montana”, y su posterior carrera profesional en el rubro actoral, y en la música, claramente, dentro del rock y el pop. La artista se devoró el festival con un amplio repertorio de canciones clásicas (‘Seven Things’, ‘The Climb’, ‘Party in the USA’, ‘Fly on the wall’), nuevas (‘Midnight Sky’), y covers (‘Where is my mind?’, ‘Jolene’, ‘Heart of glass’). Además de ofrecer cariñosas palabras de afecto a sus fans de todas las edades, la cantante le dio el honor a sus fans argentinos de escuchar por primera vez en todo el mundo un nuevo tema en este Lolla.

.

El cierre estuvo a cargo de Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Bizarrap, el productor y DJ argentino de 23 años, a cargo de las “BZRP Music Sessions” de “BZRP Freestyle Music Sessions” que saltaron a la fama internacional en conjunto con decenas de artistas. Además de hacer desfilar las voces de Nicki Nicole, Nathy Peluso, Nicky Jam, Dillom, L-Gante, Frijo y otros cantantes de su gran set y remixearlos en vivo, invitó al guitarrista del Indio Solari, Gaspar Benegas, para interpretar en vivo el clásico ricotero, 'Ji-ji-ji', y armar una gran misa "lollapaloozera".

Bizarrap junto a Gaspar Benegas, guitarrista del Indio Solari, en el Lollapalooza 2022. (Fuente: Instagram)

"Gracias Indio por permitirnos esta locura y aguante la música argentina, guacho. Esto fue con mucho respeto y cariño", expresó el productor después de haber realizado el pogo "más grande del Lolla". Un cierre inolvidable.