L-Gante uno de los cantantes más populares de la Argentina en este momento. De orígenes humildes, destaca no sólo por sus ritmos y letras pegadizas y originales, sino por su carisma arriba y abajo del escenario.

Con un sin fin de ocurrencias, el precursor de la cumbia 420 conquistó rápidamente el corazón de la juventud y la atención de los medios. En los últimos tiempos, Elian Ángel Valenzuela tuvo una beba llamada Jamaica con su novia de la adolescencia, Tamara Báez, quienes vienen llamando la atención de la prensa por los rumores de crisis que estaría atravesando la pareja.

Sumado a cuestiones de su vida personal, L-Gante ha sido noticia por los pedidos insólitos que, supuestamente, ha realizado como condición para dar sus shows. En este caso las solicitudes fueron realizadas para un recital a realizarse el 5 de febrero en el Complejo Deportivo de la ciudad santacruceña de Las Heras.

“Los caprichos iban desde luces especiales y elementos de escenografía que acá en la Patagonia son imposibles de conseguir”, destacó Jonathan Barrientos, uno de los propietarios de la Disco 4.20 y quien promocionó esta actuación, al programa radial Vamos que venimos.

Por otro lado, y según informó Barrientos en el mismo medio, el artista consideró que los hoteles del municipio no estaban a la altura de sus necesidades, por lo que pidió ser alojado a más de 200 kilómetros, en Comodoro Rivadavia. Para su traslado, L-Gante solicitó un avión privado para él y su equipo, lo que tiene un valor en dólares imposible de cubrir por los organizadores.

A ello sumaba auriculares de una tecnología de avanzada y, teniendo en cuenta que en esa zona eran inexistentes, sus representantes los obtendrían en Buenos Aires, previo pago de alquiler, transfiriendo el costo a los organizadores del show en Las Heras.

Por todos estos motivos, Barrientos comunicó a través del reportaje que el show fue cancelado y que se le devolvería a las gente el dinero de la entrada, pero que seguirán vigentes para el show modificado que también incluye la actuación de Deavú, Bck y Lean, 24/7 y Tercer Tiempo, entre otras.

Recordemos que en octubre del año pasado, el joven iba a dar un recital en la localidad de Venado Tuerto, cuando le entregó a los organizadores de la jornada una lista con una serie de requerimientos para poder tocar que fueron impoosibles de cubrir, lo que terminó con la suspensión de la fecha.

Los pedidos iban desde los más lógicos, como micrófonos y agua para el camarín, la lista incluye la demanda de una PlayStation 4 o 5 con una TV de 55 pulgadas para el camarín, con los juegos de Fifa y Call of Duty incluidos. Además, bebidas alcohólicas de importante valor económico, como wisky JW black (no red) y botellas de Champagne Baron B Rosé o Moet Rose.

El descargo del cantante tras la difusión de supuestos pedidos para su show en Venado Tuerto en octubre de 2021.

En ese momento, Valenzuela hizo un descargo a través de sus redes sociales: "Gente, eso de Venado Tuerto es ‘chamu’ (sic)", denunció. Y continuó: "Se debe a que EL CHANTA del organizador anunció un show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente. Quiere tirar la bronca pa’ este lado. No le crean y reclamen lo suyo", aseguró el cantante. Y completó: "Una que yo no escabio y otra que no juego a la play cuando estoy trabajando. Corta".