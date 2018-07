Peter Price tenía 18 años cuando sufrió una terapia de conversión, que debía revertir su homosexualidad. Después de tres días de un duro tratamiento, no cambió su orientación sexual, aunque sus secuelas perduran.



Este presentador de radio, de 72 años, residente en Liverpool, le indigna que la legislación británica no prohíba esta práctica, a pesar de que esta misma semana el gobierno de Theresa May anunció un plan de 4,5 millones de euros (5,29 millones de dólares) para "mejorar la vida de las personas LGBT" (lesbianas, gays, bi y transexuales).



Después de muchos años de haber rehuido esta experiencia traumática, Price da su testimonio, con la esperanza de que ningún otro homosexual sufra esta "tortura".



En 1964, Peter Price aceptó ir al Diva Hospital, una clínica psiquiátrica situada en Chester, al lado de Liverpool. Quería calmar los temores de su madre: "Estaba desesperada cuando le anuncié que era homosexual". La homosexualidad era considerada un delito en la década de los sesenta en el Reino Unido.

El presentador se animó a hablar décadas después de haber sido torturado.



"Fuimos a ver a un médico, que nos dijo que había un remedio", recuerda Price. Este consistía en seguir un tratamiento durante cinco días, "una terapia por aversión", que somete al paciente a una estimulación sexual asociada a una experiencia desagradable.



Encerrado en una habitación sin ventanas, tuvo que seguir el mismo ritual, una hora tras otra. En un radio caset escuchaba el relato de actos sexuales, miraba fotografías de hombres en bañador y luego le hacían inyecciones que le provocaban diarreas y vómitos.

"Estaba estirado encima de mis excrementos, era horrible", lamenta. "La idea era provocar un sentimiento de repugnancia cuando uno piensa en otro hombre".

"Lo único que quería era salir de allí"