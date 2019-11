"Tiene que ser asunto de los bolivianos y esperamos que todos respeten la no intervención", aseguró en conferencia de prensa telefónica, desde Washington DC, Kevin O'Reilly, subsecretario de Estado Adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien días atrás aseguró que "EE.UU. no contempla al ex presidente Evo Morales en la vida política de Bolivia".

El secretario, en el contexto del golpe que están viviendo los ciudadanos del Estado Plurinacional de Bolivia, las muertes y los rumores que surgen de los sectores contrarios a Evo Morales y que afirman que hay una intención de Cuba o Venezuela de llevar adelante una intervención en la región, se refirió: "Respetamos sus raíces y es un desafío para los bolivianos enfrentar todo lo que está ocurriendo en Bolivia, tiene que ser asunto de los bolivianos y esperamos que todos respeten la no intervención. Prestamos atención al riesgo de intervenciones desde afuera del país y denunciaremos a los que piensen que sea una actitud legítima. Los bolivianos en paz y dialogando, tienen que defender de forma democrática su constitución", aseguró.

En este mismo contexto, O´Reilly destacó que la violencia no tiene lugar en la solución de las disputas políticas y sociales. Y que los que protestan y las instituciones del Estado de Seguridad "tienen que respetar el Estado de Derecho de la protesta pacifica" algo que el secretario de Estado remarcó como "esencial para cualquier sociedad democrática".

"Es importantísimo el diálogo y la paz para evitar muertes innecesarias como estas. Condenamos la violencia cuando las autoridades determinan que se usó la fuerza sin justificación, y esa persona tendrá que enfrentar las penas legales correspondientes", advirtió.

En referencia a si Estados Unidos le brindará asistencia humanitaria al pueblo boliviano, el secretario de Estado expresó que se encuentran analizando las formas para poder ayudar pero que la mejor manera de es permitir que prospere el diálogo, poner fin a los bloqueos y a las amenazantes cercas, ya que Bolivia tiene todo la capacidad para responder a estos déficit. "El Art 16 garantiza el acceso a la alimentación para la gente, como un derecho a vivir de la Constitución Nacional de Bolivia. Ojalá que la gente respete esto y que nadie hable de la posibilidad de imponer bloqueos o restricciones o el derecho del acceso al agua y a la alimentación", dijo O´Reilly.

Por otro lado, O'Reilly se refirió a las falsas noticias que circulan a través de distintos medios de comunicación y redes sociales. Sobre esto, explicó que hay gente que aprovecha los debates de la sociedad para fomentar la confusión, el aire de división y la conspiración. "Es importante que todos nosotros analicemos este tipo de información con claridad y que miremos la realidad de lo que está sucediendo en nuestras sociedades y no la desinformación", concluyó.