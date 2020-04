El gobierno de Ecuador, el país de Sudamérica con mayor cantidad de casos confirmados de coronavirus por habitantes, espera que 60% de la población se contagie de esa enfermedad, afirmó el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos.



“Aproximadamente un 60% de la población ecuatoriana será contagiada”, dijo Zevallos en un mensaje transmitido por la cadena oficial de radio y televisión, según el diario local El Comercio.



Agregó que “la buena noticia es que nueve de cada 10 ecuatorianos que han sido contagiados tendrán síntomas leves o no tendrán ningún síntoma”.



“Lo indispensable es prepararnos y acostumbrarnos a esta nueva realidad que estamos viviendo”, exhortó el ministro.



Zevallos dijo que no podía “esconder” su “indignación” por el hallazgo de más de 35.000 mascarillas almacenadas en un depósito “más de una semana” después de haber ingresado al país, hecho al que calificó de “vandalismo”.

.

También se quejó de que “varias personas en el país están incumpliendo” las medidas dispuestas por el gobierno para combatir la propagación del coronavirus, “poniendo en peligro su propia vida y el bienestar de sus familias”.



Mientras tanto, varias decenas de personas se agolpaban hoy en el cementerio Parque de la Paz, en Guayaquil, para exigir que les entregaran los cadáveres de sus familiares para poder inhumarlos, en medio de la gran crisis provocada en la ciudad ecuatoriana por la pandemia del Covid-19, según la agencia de noticias EFE.



Los cadáveres corresponden a personas que fallecieron en hospitales o incluso en domicilios particulares por el coronavirus u otras causas, y que fueron recogidos por las autoridades esta semana.



Parque de la Paz es un cementerio para quienes no tienen recursos para hacer una inhumación de forma privada y donde el registro se complica porque muchos restos mortales llegan de hospitales.



El protocolo estipula que cuando fallece alguna persona, sus familiares se encargan de gestionar los permisos y regresar al departamento médico para retirarlos.

.

Pero los deudos denunciaron que en las actuales circunstancias cuando concluyen la gestión se encuentran con que el cadáver no está donde debería en una situación normal, sino que fue trasladado a una morgue, donde los familiares deben buscarlo y pasar, en la mayoría de los casos, por la dolorosa tarea de abrir una a una las fundas que los envuelven a fin de identificar a sus seres queridos.Otra posibilidad es que el cuerpo haya sido trasladado a Parque de la Paz, donde el sufrimiento puede ser doble porque muchas veces se enteran allí de que sus seres queridos no llegaron y no saben dónde están.Esta semana el Municipio de Guayaquil dispuso contenedores frigoríficos para albergar restos mortales a la luz de la acumulación en las morgues, como medida para paliar los estragos que está causando el coronavirus en la ciudad, que como el resto del país se encuentra bajo un toque de queda de 15 horas al día.La provincia de Guayas -cuya capital es Guayaquil- tenía el mayor número de contagios, con 1.941 (equivalentes 69,3%) de los 3.465 positivos en todo el país, mientras Pichincha, cuya capital es Quito, tenía 248, de acuerdo a datos oficiales de esta mañana.El número de fallecidos por la Covid-19 reportados fueron 172 y se cree que otras 146 personas que perdieron la vida por “deficiencia respiratoria grave” podrían haber muerto como consecuencia del virus.