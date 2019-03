"Con el diablo no se dialoga". Esa fue una de las frases del papa Francisco durante el Ángelus dominical, previo a la semana de ejercicios espirituales por la Cuaresma. Ante los fieles congregados en la Plaza de San Pedro, el Pontífice relató la experiencia de las tentaciones de Jesús en el desierto.

"Después de haber ayunado durante cuarenta días, Jesús es tentado en tres ocasiones por el diablo", comenzó, antes de agregar que "Jesús no entra en diálogo, sino que responde a los tres desafíos con la palabra de Dios". "Esto nos enseña que con el diablo no se dialoga, no se puede dialogar, sólo responder con la palabra de Dios", expresó.

Les pido a todos ustedes que se acuerden en sus oraciones de mí y de mis colaboradores de la Curia romana; esta tarde comenzaremos la semana de Ejercicios espirituales. — Papa Francisco (@Pontifex_es) 10 de marzo de 2019

Tras el encuentro dominical, Francisco y los miembros de la curia vaticana iniciaron ayer la semana de ejercicios espirituales por la Cuaresma, en la casa del Divino Maestro de Ariccia, en las afueras de Roma. La actividad, que se extenderá hasta el próximo viernes, tendrá como tema "La ciudad de los ardientes deseos. Miradas y gestos pascuales en la vida del mundo".

"Que el camino cuaresmal que acaba de comenzar sea rico en frutos", deseó Francisco, tras el Ángelus.