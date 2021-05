La japonesa Naomi Osaka se retiró este lunes de Roland Garros tras de su decisión de no atender a la prensa por una cuestión de "salud mental", situación por la cual fue sancionada con una multa económica. La noticia generó conmoción en el mundo del tenis.

La tenista número 2 del mundo en el ranking de la WTA, había sido sancionada con 15.000 euros y amenazada con ser expulsada del Grand Slam francés si no deponía su actitud, lo que la llevó a tomar una determinación que provocó opiniones encontradas entre sus seguidores.

"Esta no es una situación que yo había imaginado o que tenía intención de provocar. Creo que lo mejor para el torneo, el resto de los jugadores y mi propio bienestar es que me retire, para que todos puedan volver al tenis y centrarse en lo que está pasando en París", afirmó en un comunicado.

"Nunca quise ser una distracción y acepto que el timing no fue el ideal, y que mi mensaje podría haber sido más claro. Lo que es más importante, nunca banalizaría con la salud mental o usar ese término de forma tan fácil. La verdad es que he sufrido largos problemas de depresión desde el US Open 2018 y me está costando mucho lidiar con ello", indicó Osaka.

Osaka, de 23 años, se impuso el domingo pasado ante la rumana Patricia Maria Tig y no participó de la rueda de prensa que impone la WTA. Este hecho generó un sin fin de opiniones que llegaron a oídos de la propia tenista.

.

“Every morning is a chance to get a little better.”



This is no ordinary day. Today will be my greatest day. Until, perhaps tomorrow. #FarBeyondOrdinary #Yonex75th pic.twitter.com/G05ex0fJpJ — Yonex Tennis (@yonex_tennis) May 26, 2021

Las confesiones de Osaka

"Todo el que me conoce sabe que soy introvertida y todo el que me ve en los torneos se habrá dado cuenta de que siempre llevo auriculares, porque me ayuda a lidiar con mi ansiedad social", señaló Osaka."Aunque la prensa de tenis siempre ha sido muy buena conmigo (y quiero disculparme con los buenos periodistas a los cuales he podido dañar), no soy una persona a la que le salga de forma natural hablar en público y me produce ansiedad antes de hablar con la prensa. Me pongo muy nerviosa y me estresa el intentar dar la mejor respuesta posible", agregó.

En ese primer comunicado, la japonesa dijo que no aceptaría requisitorias periodísticas para "cuidar su salud mental".

Incluso se anticipó al posible castigo y les mandó un mensaje a los organizadores. "Espero que el considerable monto con el que seré multada sea destinado a una entidad benéfica de salud mental", dijo.

"A menudo tuve la sensación de que la gente no tiene la menor consideración por la salud mental de los deportistas y eso me choca cada vez que estoy en una conferencia de prensa en la que participo", explicó.

Osaka solo respondió un par de preguntas al animador del torneo en el court central luego de su victoria del domingo sobre Tig.

Naomi Osaka es una de las sensaciones del circuito pero también una de las más introvertidas.

.

"Espero que con el transcurrir de los partidos esté mejor sobre polvo de ladrillo; trabajo para ello. Es una cancha preciosa, solo jugué dos partidos aquí", declaró escuetamente antes de abandonar el estadio Philippe-Chatrier. Luego, como había advertido, no acudió a la rueda de prensa. Y este lunes decidió ponerle fin a su presencia en el segundo Grand Slam del año.

.