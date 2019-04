A primeras horas de este miércoles, el ex presidente de Perú Alan García se disparó en la cabeza en su casa de Miraflores y está internado en gravísimo estado. El hecho ocurrió en momentos en que la Policía de la División de Investigaciones de Alta Complejidad y un fiscal se hicieron presentes en la vivienda con una orden de detención preliminar por 10 días en contra del ex mandatario.



La decisión judicial fue autorizada a pedido del fiscal del equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez, quien investiga al ex presidente por los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión en el marco del Caso Odebrecht, informan los medios peruanos.