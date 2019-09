Una joven residente del estado de Illinois, en los Estados Unidos, vive una pesadilla constante desde hace casi tres meses luego de haber sido golpeada accidentalmente en la cabeza. El cerebro de la muchacha se "reinicia" cada dos horas y ella no logra recordar nada.

Riley Horner, de 16 años, fue golpeada por accidente el pasado 11 de junio, durante una fiesta organizada por su colegio. Desde ese día, la adolescente se despierta todos los días en esa fecha.

La chica sufrió el golpe durante un baile escolar.

A través de una entrevista realizada por la cadena televisiva WQAD, la familia de la tristemente célebre protagonista, contó detalles del trágico suceso. “Tengo un calendario en mi puerta y miro que es septiembre y quedo como ‘woah'”, aseguró Riley.

Aún se desconocen los motivos médicos de la afección que padece la menor, ya que los profesionales de la medicina aseguran que no hay nada "médicamente incorrecto". Sin embargo, la mujer atravesó varios episodios de convulsiones que podrían estar relacionados con este cuadro.

Los médicos dijeron que podría pasar así el resto de su vida y que los primeros seis meses son claves para la posible recuperación de Horner.

“No pueden ver nada. No se puede ver una conmoción cerebral en una resonancia magnética o una tomografía computada. No hay hemorragia cerebral, no hay tumor”, indicó Sarah, la madre de Riley.

Sarah aún aguarda por una respuesta para su hija.

“Mi hermano (su tío) falleció la semana pasada y ella probablemente no tiene idea. Le decimos todos los días pero ella no tiene idea al respecto”, agregó la desesperada mamá.

“Sé que es difícil para ellos tanto como es difícil para mí. Y la gente simplemente no entiende. Es como una película”, dijo la piba entre lágrimas, que busca día a día cómo recuperarse de ese tormento.