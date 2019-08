Patrick Crusius, un joven de 21 años, ingresó este sábado a una tienda comercial en El Paso, ciudad fronteriza de Estados Unidos en el límite con México, y asesinó a 20 personas y dejó 26 heridos, en un tiroteo que ya se encuentra entre los diez más graves de la historia del país norteamericano.

"Es un día triste en la historia de El Paso", aseguró el gobernador del estado, Greg Abbott.

De acuerdo a las primeras informaciones, el joven de 21 años fue el único atacante y no se resistió al momento de ser detenido. Según informaron, Crusius viajó durante nueve horas para perpetrar la masacre.

El Paso se encuentra en el límite con la ciudad mexicana de Juárez y una gran cantidad de aztecas utilizan esa zona como centro de compras.

Imagen del sospechoso.

Una de las principales hipótesis barajadas por los investigadores es que se trataría de un "posible crimen de odio" y no descartan que el oriundo de Allen sea un "supremacista blanco".

“Mi objetivo era matar el mayor número de mexicanos posible”, habría señalado el joven al momento de ser detenido.

"Ahora tenemos un manifiesto de este individuo que indica en cierto grado una conexión con un posible crimen de odio", afirmó el jefe de policía de El Paso, Greg Allen.

Es que, a pesar de que no hubo una confirmación oficial, distintos medios de todo el mundo difundieron un manifiesto que pertenecería a Crusius, en el que expresa que el ataque fue una respuesta a la "invasión hispana de Texas".

El perfil de Facebook del atacante.

Durante la conferencia de prensa, las autoridades indicaron que el documento estaba cargado de "odio, intolerancia y fanatismo". "Por el momento no os podemos dar una información detallada. Antes, tenemos que asegurarnos de que el manifesto pertenece a la persona arrestada", apuntó Allen.

El texto también expresa simpatías hacia el autor de los tiroteos en la mezquita de Christchurch, en Nueva Zelanda, en los que 51 personas murieron en dos ataques consecutivos en marzo.

También se quejó de que el rifle AK-47 que eligió "no estaba diseñado para disparar rondas rápidamente, por lo que se sobrecalienta mucho después de que se disparan unos 100 tiros en sucesión rápida". Para contrarrestar esto, dijo que usaría un guante resistente al calor.

Crusius escribió que probablemente pasó menos de un mes preparándose para el tiroteo. "Tengo que hacer esto antes de perder el valor", señaló en el texto.

Crusius al momento de su detención.

En este manifesto, Crusius aludió a los tiroteos en Christchurch, Nueva Zelanda, donde un hombre blanco mató a 51 fieles al abrir fuego dentro de una mezquita en marzo, y afirmó que estaba "defendiendo" a Estados Unidos "del reemplazo cultural y étnico provocado por una invasión".

En el documento dice que su muerte será "probablemente inevitable": "Si la policía no me mata, probablemente uno de los invasores me disparará."

"La captura en este caso es mucho peor que morir durante el tiroteo porque de todos modos recibiré la pena de muerte", agregó.

La policía de El Paso dijo que no hubo intercambio de disparos cuando Crusius fue detenido.