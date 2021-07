Mia Khalifa fue durante cuatro años una de las máximas estrellas de las industria del cine pronográfico, pero hace unos años atrás la joven de 28 años decidió abandonar las películas para adultos y se convirtió en una influencer de Instagram y TikTok.

Desde entonces, Khalifa está tratando de dejar de estar relacionada con el porno, pero el camino no le está siendo sencillo. La ex estrella del cine condicionado quiere que todos sus videos sean eliminados de la web, pero hasta ahora no lo logró. En este sentido, más de dos millones de personas firmaron una petición para apoyarla.

Además, desde hace tiempo, la joven viene expresando críticas a los estándares de belleza de la sociedad e interpela a las mujeres para que acepten sus cuerpos tal y como son. Y sus redes cumplen un rol fundamental esa tarea: es común, entre otras acciones, encontrar sesiones de preguntas y respuestas en las que sus seguidores la consultan sobre diversos temas, y ella responde con naturalidad.

Sin embargo una publicación de este martes llamó la atención más de lo común y su nombre se volvio tendencia en Twitter. Khalifa subió un video en su cuenta de TikTok en donde llora desconsolada y miles de usuarios le mandaron mensajes de apoyo.

En su cuenta oficial de la red social china, la ex actriz compartió una reacción a un clip en el que una joven cuenta que no podía usar lentes porque los hombres le decían que se parecía a Mia Khalifa. La tiktoker destaca en la grabación que sólo tenía 13 años cuando le hacían este tipo de comentarios.

En el video se puede ver a Mia llorando y tratando de cubrirse la cara con las sábanas de su cama. Además, en la descripción pidió disculpas ante esta situación: "Lo siento, yo ya no los uso por esa razón”, explicó.

“Acabo de ver un tiktok de Mia Khalifa respondiendo a una niña que decía que no usa lentes porque decían que se parecía a ella y se sentía súper incómoda porque sólo tenía 13. Mia lloraba y decía que por eso tampoco ella usa lentes. Llevo llorando un buen rato”, escribió una usuaria en Twitter.

“Dios, todas las mujeres tenemos una experiencia que nos dijeron Mia Khalifa por usar lentes, eso demuestra lo mucho que les jode el porno a los varones”, apuntó otra.

“El último TikTok que subió Mia Khalifa me tiene destrozada. Dejó de utilizar sus lentes porque ya no quería que a las chicas les dijeran '¿Oh, te pareces a una actriz porno con esos puestos”, y eso duele muchísimo. ¿Cómo le decimos que no es culpa suya? Ven, cielito, te cuido'", manifestó otra usuaria.

El TikTok viral de Mia Khalifa

¿Quién es Mia Khalifa?

Sarah Joe Chamoun es el nombre real de la joven de 28 años nacida en Libano, pero todos la conocen como Mia Khalifa, el nombre artístico que no abandonó cuando dejó la industria del entretenimiento para adultos en 2018. Desde ese momento compartió su historia y lo difícil que le es dejar atrás la imagen que la mayoría de las tienen de ella.

Su estrellato en el cine para adultos comenzó cuando s e volvió viral después de filmar una escena erótica usando un hiyab, lo que la llevó a recibir amenazas de muerte de ISIS, por lo que decidió dejar esta industria, sin embargo, la compañía con la que trabajó tenía más material y aún publicaban algunas escenas de ella.

Desde entonces, según datos del sitio Pornhub, entre el 3 y el 6 de enero de 2015 las búsquedas de Mia Khalifa se quintuplicaron

La ex actriz confesó en entrevista que tuvo que hacer terapia para poder hablar de su trabajo en el porno. Y fue gracias a la ayuda psicológica ahora puede hablar con tranquilidad sobre el tema y puede volver a trabajar con su cuerpo sin sentir culpa.