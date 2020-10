Para realizar un empuje de última hora al voto joven, el candidato a presidente de Estados Unidos Joe Biden lanzó una campaña vía el videojuego Fortnite.

La campaña del aspirante demócrata creó una isla llamada "Reconstruye mejor con Biden" en el mapa del mundo virtual de la plataforma desarrollada por la empresa Epic Games.

La iniciativa apunta a informar y motivar a los usuarios mediante mini juegos. Son invitados a colocar paneles solares, aires acondicionado eficiente, instalar torres 5G y un espacio de investigación.

Para la sorpresa de nadie, en la isla también hay elementos que llaman al sufragio, incluido un puesto electoral y carteles que incitan a hacer planes de votación.

Esta no es la primera vez que Biden usa un videojuego como parte de su campaña, ya lo había realizado cuando instaló carteles en la plataforma Animal Crossing, de Nintendo. Otros demócratas repiten esta estrategia, como Alexandria Ocasio-Cortez, miembro del Congreso estadounidense, quien recientemente usó el streaming de perfil popular de Among Us para inspirar a los sufragistas.

La oficina de Biden en el videojuego Animal Crossing.

Esta maniobra política se enmarca en un intento de ingresar a los hogares de los votantes del país con más casos de coronavirus en el mundo.

Sin embargo, la táctica de Biden llega extremadamente tarde al evento electoral, que tiene fecha para el 3 de noviembre, aunque ya hay muchos ciudadanos que emitieron su voto de manera anticipada