El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que decidió "romper" la relación con la Organización Mundial de la Salud ( OMS), a la que acusa de haber gestionado mal la emergencia sanitaria del Covid-19 por estar bajo el "completo control" de China.



Aunque no dio más detalles al respecto durante una conferencia de prensa, el anuncio de Trump supone la suspensión permanente de la contribución de su país a la organización, ahora congelada, y que se estima entre 400 y 500 millones de dólares anuales, lo que equivale aproximadamente a un 15 % del presupuesto total del organismo.



"Hemos planteado reformas detalladas que deben ser puestas en marcha y con las que la organización debe comprometerse, pero se han negado a actuar", dijo Trump al informar que "hoy vamos a dar por finalizada nuestra relación con la OMS".

.

En esa rueda de prensa en la Casa Blanca estaba previsto que el presidente abordase la situación en China después de que Beijing sacase adelante la ley de seguridad sobre Hong Kong, pero en cambio Trump lamentó que "China tenga el completo control de la OMS a pesar de que solo paga 40 millones de dólares al año".El mandatario estadounidense habló de un trato injusto para Washington, que contribuyó con 450 millones de dólares anuales a la OMS."El mundo necesita respuestas de China sobre el virus. Necesitamos transparencia. ¿Cómo es posible que China no dejara a la gente salir de Wuhan para ir a otras partes del país pero sí les dejara viajar al extranjero?", insistió.

.

"No fueron a Beijing (los infectados), pudieron salir libremente del país y viajar por el mundo, incluido Europa y Estados Unidos", aseguró, según informa la cadena CNBC, citada por Europa Press.Trump, criticó en numerosas ocasiones a la OMS por su respuesta al coronavirus, la acusó de estar a merced de China, por lo que ya había amenazado anteriormente con congelar de forma permanente la financiación estadounidense a la organización. Para Trump, la OMS es "chinocéntrica". "Afortunadamente las recomendaciones de la OMS no me convencieron cuando suspendí los viajes hacia y desde China y salvé un gran número de vidas", afirmó.

.

Tras anunciar que se retirará definitivamente de la organización, el presidente estadounidense informó que esos fondos serán utilizados para fines "necesarios relacionados con la salud a nivel global", pero no dio precisiones.Estados Unidos es el país con mayor número de casos de coronavirus, con 1,7 millones de infectados y 102.323 fallecidos, mientras que China, donde se detectó el virus por vez primera en diciembre, ha constatado 84.119 contagios y 4.638 muertos.