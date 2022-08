Se llama Holly Jane, vive en California, Estados Unidos, y pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La mujer de fe vivía una vida común y corriente, hasta que un suceso drástico cambió su destino: su esposo falleció y quedó a cargo de sus tres hijos. Debía encontrar una solución urgente para subsistir económicamente y mantener a su familia. Ese problema tuvo reparo: empezó a crear contenido erótico para OnlyFans



La mujer de 39 años encontró la manera de generar ingresos a través de la venta de fotos sensuales. Hasta ese momento, solo mantuvo un perfil discreto y sin revelar su identidad por temor a las críticas de conocidos. Hoy en día comparte su perfil al público en Instagram -@therealhollyj- y ya no oculta su secreto.



Tras la muerte de su esposo en un accidente de tránsito, en el 2017, la mujer se topó con un panorama adverso y no encontró mejor solución para salir adelante que transformar una realidad económica a base de imágenes subidas de tono. Ahora gana más de 40 mil dólares al mes a partir de darse a conocer en las redes sociales, con publicaciones de fotos eróticas a sus más de 45.000 seguidores

Holly Jane sube contenido erótico también en Instagram





Para la mujer en cuestión, sostuvo que al principio resultó difícil comenzar una etapa nueva, pero que hoy en día no lo oculta y muy pocos compañeros de la religión saben que ahora es una estrella del sitio de contenido sexual explicito. Con esta nueva modalidad de conseguir dinero, Holly Jane afirma que puede llegar a fin de mes con las ganancias obtenidas y que sus expectativas fueron totalmente superadas.



Otra realidad que debió afrontar es ir en contra de las reglas que la iglesia dispone para su comunidad, entre las que se encuentra el uso de la pornografía, lo que la religión califica como "un pecado mortal". A pesar de esto, Jane sostiene que exhibir su cuerpo no la convierte en una mala cristiana. De todos modos, tomó la reciente decisión de compartir en público su cuenta de OnlyFans antes de que sus compañeros de la religión descubran su secreto hot.





“Puede que me paguen para que me desnude, pero hay personas que se desnudan gratis, solo estoy siendo inteligente al respecto", según contó la mujer religiosa a los medios locales cuando el suceso tomó relevancia pública. Además, minimizó la situación, y lejos de interpretarlo como un tema tabú, redobló la apuesta: "todos se masturban y envían fotos picantes, así que realmente no veo el problema".



La nueva sensación del porno de la web aclaró que una de sus hijas está al tanto del contenido erótico que ofrece, y además, detalló que sigue haciendo su vida normal, siendo devota de la comunidad religiosa a la cual pertenece.

“Celebrar el cuerpo no es algo de lo que avergonzarse”, sentenció.