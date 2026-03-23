Murió el dueño de OnlyFans: ¿Qué le pasó a Leonid Radvinsky?

El empresario Leonid Radvinsky murió a los 43 años, según confirmó la compañía que encabezaba. Desde OnlyFans detallaron que atravesaba una enfermedad oncológica, lo que finalmente derivó en su fallecimiento.

La noticia no solo generó impacto por su edad, sino también por las dudas que se abren a partir de ahora sobre el futuro de la empresa. Con su muerte, quedan interrogantes sobre quién tomará el control y cómo continuará el rumbo de una de las plataformas digitales más influyentes y polémicas de los últimos años.

¿Quién era Leonid Radvinsky, dueño de Only Fans?

¿Quién era Leonid Radvinsky, dueño de Only Fans?

Leonid Radvinsky fue una figura bastante reservada, pero clave para entender el crecimiento de OnlyFans en los últimos años. Aunque no era de aparecer en público ni dar muchas entrevistas, fue quien llevó la plataforma a otro nivel cuando se quedó con la mayor parte del negocio en 2018.

Nació en Odesa, Ucrania, y de chico se mudó con su familia a Estados Unidos, donde terminó armando su camino como empresario. Con el tiempo se instaló en Florida y desde ahí manejaba sus proyectos, siempre manteniendo un perfil bajo a pesar del impacto que tenía su trabajo.

La empresa confirmó su muerte y contó que venía atravesando un cáncer, una situación que llevó en privado durante bastante tiempo. Según el comunicado, falleció de manera tranquila después de una etapa difícil marcada por la enfermedad.

Durante su gestión, OnlyFans pasó de ser una plataforma más a convertirse en un fenómeno global, sobre todo en pandemia, cuando mucha gente empezó a consumir y crear contenido desde sus casas. Ese crecimiento también generó muchas discusiones por el tipo de contenido que circula en el sitio.

En paralelo, Radvinsky también estaba evaluando posibles cambios en la empresa. En los últimos meses, se hablaba de ventas de participación y hasta de una posible salida a bolsa, con números millonarios en juego.

El modelo del negocio, basado en suscripciones y contenido pago, le permitió generar ingresos enormes en poco tiempo. De hecho, en los últimos años había acumulado ganancias muy altas, consolidándose como una de las figuras más importantes del mundo digital.