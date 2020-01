Una insólita situación vivieron pasajeros de una línea aérea comercial iraní, donde los restos con el cuerpo del general Qassem Soleimani, retornaron al país en la cabina de tripulación de un avión, según reportaron distintos medios globales.

The Evening Standard, The Mirror y The Daily Telegraph, hicieron referencia a un video en el que se pueden ver cinco féretros dispuestos a lo largo de sendas filas de asientos, mientras los pasajeros miran lo que parece ser un tributo a quien fue el militar más importante de Irán.

Uno de los cajones en el sector preferencial. (Captura de video).

Entre los otros muertos en el marco de un operativo ejecutado por Estados Unidos -y trasladados en la aeronave- parece encontrarse también el "número dos" de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), Abú Mahdi al Muhandis. Los cuerpos llegaron el domingo a Teherán, luego de que se celebraran multitudinarios cortejos fúnebres en la ciudad de Ahvaz, en el suroeste del país y fronteriza con Irak, y en la ciudad santa de Mashad.

El lunes, cientos de miles de personas se congregaron en el centro de la ciudad iraní para rendir tributo a Soleimani, en un funeral que contó con la presencia del líder supremo, Alí Khamenei. Rodeado del presidente iraní Hassan Rohani, del presidente del Parlamento Alí Larijani, del jefe de la Revolución, general Hosein Salami y el jefe de la Autoridad judicial Ebrahim Raisi, el ayatollah Ali Khamenei realizó una oración en árabe antes de abandonar el lugar.

En tanto, los iraníes se acercaron andando hacia la zona de la Universidad de Teherán y de la cercana plaza Enghelab, donde dieron comienzo las honras fúnebres, entre gritos de “Muerte a EE. UU.” y “Muerte a Israel”.

La muerte de Soleimani exacerbó las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Autoridades de ambos países cruzaron distintas amenazas a lo largo de los días y el domingo la teocracia islámica anunció que dejaría de cumplir con todas las limitaciones del acuerdo nuclear de 2015, aunque continuará cooperando con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Según el comunicado oficial, el quinto y definitivo paso de reducción de compromisos nucleares “elimina la última restricción técnica que quedaba, que era el límite en el número de centrifugadoras”, que era de unas 6.100 para la producción de uranio.