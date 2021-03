La empresaria "yanqui" Jennifer Arcuri, de 36 años, reveló que mantuvo una relación por 4 años con el primer ministro "pirata", Boris Johnson (56). Además, admitió que en una ocasión casi fueron descubiertos por la ex esposa del mandatario. Mirá los detalles.

Un nuevo escándalo tuvo a Johnson como protagonista. Esta vez no es por una de sus decisiones políticas o por uno de sus discursos sino que una ex amante suya confirmó su relación y hasta mostró una foto que se tomó en la residencia que Johnson compartía con su ex esposa Marina Wheleer.

Foto de Jennifer Arcuri en la residencia de Boris Johnson (Mirror)

Según reconoció la empresaria, la relación duró cuatro años. De 2012 hasta 2016, cuando el político "pirata" estaba casado con Wheleer, con quien tiene cuatro hijos. Además, admitió que en un principio los acercó el fanatismo que ambos tienen por el dramaturgo William Shakespeare y sus obras.

La ocasión en donde casi los descubren

Arcuri explicó que en una ocasión Wheleer casi los descubre en su propia casa. Fue en marzo de 2016 cuando los amantes se encuentraron en la residencia del ex alcalde ubicada en el centro de Londres.

"Estábamos discutiendo algunos de los últimos capítulos de su libro cuando él dijo: ´Tengo un bloqueo completo de escritor. Necesito averiguar lo que estoy tratando de decír. pero quiero que lo escuches. Realmente te necesito, cariño, realmente te necesito´. describió.

.

Y continuó: "Pasamos a leer Macbeth, que era una especie de rutina de juegos previos que teníamos. Y ahí dije: ´Pasemos a lo bueno´. Él dijo: ´Me encanta eso de ti, sólo querés llegar a la parte buena´.

El hecho más curioso sucedió después. Según la propia empresaria si la exesposa de Johnson llegaba a la propiedad unos minutos antes los hubiera descubierto en pleno acto sexual.

"Si me hubiera quedado 10 minutos más, estaría todavía en la casa cuando Marina regresó. Eso no fue un gran sentimiento. Sí, dormímos juntos en la casa de la familia y, de alguna manera, fue divertido, pero no se sentió bien. Me di cuenta de que esto no sería sólo una vez". Sentenció.

Esta no es la primera vez que Boris Johnson está envuelto es temas de infidelidad. Incluso la relación con su actual espósa Carrie Symonds (33), en su momento fue parte de los rumores que motivaron a Wheleer a decidir separarse de él.