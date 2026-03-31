Escándalo en el fútbol uruguayo: un arquero fue expulsado y se subió a la tribuna para pelearse con un rival que lo insultó

La novena fecha del Torneo Apertura uruguayo tuvo un final inesperado. En el partido entre Central Español y Deportivo Maldonado, el arquero suplente Emiliano Márquez pasó de la protesta a la expulsión y, en cuestión de segundos, protagonizó una escena que desbordó cualquier protocolo: dejó el banco, cruzó hacia la tribuna y terminó involucrado en un enfrentamiento físico con un futbolista del equipo contrario.

Todo comenzó cuando el árbitro Kevin Fontes le mostró la roja por reclamos desde la zona técnica. Acto seguido, le indicaron que se retirara al vestuario, pero el arquero tomó otro rumbo: abrió un acceso y se dirigió a un sector donde convivían hinchas y jugadores de Maldonado.

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Sin oposición visible de seguridad, avanzó hasta cruzarse con un rival y el intercambio de golpes obligó a la intervención de terceros para frenar la situación.

%uD83C%uDDFA%uD83C%uDDFE%uD83D%uDE33 SÓLO PUEDE PASAR EN EL FÚTBOL URUGUAYO: LO ECHARON Y SE METIÓ A LA TRIBUNA PARA IRSE A LAS PIÑAS CON UN HINCHA QUE LO ESTABA PUTEANDO.



Esto le sucedió a Emiliano Márquez, arquero suplente de Central Español, en pleno partido ante Deportivo Maldonado. pic.twitter.com/LBDfOYa7K7 — PaseClave (@paseclave__) March 31, 2026

Horas después del episodio, Márquez dio su versión y afirmó que un ex compañero de selecciones juveniles, hoy en el rival, le recordó de forma hiriente la muerte de su hermano, ocurrida cuando él tenía 13 años.

"Lo gritó para que todos lo escuchen. Reaccioné mal, pero son temas que no se tocan", señaló. También reveló que tras el partido intentó contactarlo por mensaje y que la conversación no ayudó a descomprimir.

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En lo deportivo, Central Español se impuso 2-1 y cortó una racha de cinco encuentros sin ganar dentro del campeonato oriental.

No obstante, el resultado quedó en segundo plano ante un episodio que ya circula con fuerza en redes y que seguramente derivará en sanciones disciplinarias.