Manuel Adorni retomará la agenda de reuniones con ministros y el viernes sumará otra foto con Javier Milei

En la primera plana de La Libertad Avanza saben que las ruidosas acusaciones que rodean al jefe de Gabinete Manuel Adorni están lejos de apagarse, pero tanto el presidente, Javier Milei, como su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, están dispuestos a defender y sostener en el cargo a su hombre de confianza.

Por eso este miércoles, cuando arranque la semana después del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Adorni volverá a su despacho de la Casa Rosada y retomará la agenda oficial de reuniones con ministros para "seguimiento de gestión".

El viernes participará de otra actividad con Milei. A fin de apagar las versiones de una renuncia, el partido violeta despliega un operativo en dos dimensiones: mostrar al jefe de Ministros con el líder del partido -la semana anterior hubo foto en Olivos y en Córdoba- y levantar su perfil como voz del "reformismo constante" -estuvo a cargo del anuncio del paquete de leyes que el Ejecutivo enviará al Congreso-.

Manuel Adorni se reunirá esta semana con ministros

Son los próximos movimientos que anticiparon fuentes de su entorno a cronica.com.ar. Adorni atraviesa una tormenta que recién arranca, cuyo punto de partida fue el viaje a Nueva York con su esposa en el ARG01, su avance fueron las consecuencias judiciales del vuelo privado a Punta del Este y su desenlace, por ahora, desconocido.

En Casa Rosada confían en que pronto se calmará el clima hostil. Por eso al cierre de la semana última, una importante voz que camina esos pasillos se encargó de ratificarlo ante la prensa acreditada: "está 100% firme en el cargo, es indispensable para el Gobierno".

Manuel Adorni con Javier Milei, abrazo en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Para desarmar también las especulaciones mediáticas sobre posibles reemplazantes, Adorni se mostrará al frente de los ministros, tal cual es su rol en el Gobierno. Desde el miércoles, recibirá por lo menos a cuatro jefes de diversas carteras con los que, claro, se espera foto.

Se reunirá por primera vez al flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Y sumará encuentros con otros como el de Economía, Luis "Toto" Caputo; el de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Arrancan días claves para Manuel Adorni

Apenas estalló el escándalo por el viaje de su esposa en el avión presidencial, agravado por la antipática frase con la palabra "deslomarse", Adorni recibió inmediato apoyo de Milei, del Gabinete, y de "El Jefe", que no es una habitué de la comunicación pública.

"Apoyo incondicional", escribió la secretaria general de la Presidencia. La siguieron el Presidente y los ministros, algunos con mayor o menor intensidad. La exintegrante del Gabinete, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, por ejemplo, se limitó a repostear los mensajes de la cúpula violeta para Adorni.

Después de esa catarata de respaldos internos, en el arranque de la compleja semana anterior, Milei lo invitó a Olivos. Adorni, fiel a su estilo irónico, posteó: "El Presidente junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete".