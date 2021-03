El juez a cargo del juicio contra un ex policía acusado de la brutal muerte del afroestadounidense George Floyd retrasó hoy el inicio del proceso al menos un día mientras otro tribunal decide un recurso de la acusación para que se sume un cargo de asesinato en tercer grado contra el imputado.



El proceso debía comenzar este lunes con la selección del jurado, pero Peter Cahill dijo que no tenía competencia para decidir sobre ese cargo adicional contra Dereck Chauvin, aunque señaló que las afirmaciones de la acusación de que esto impactará en todo el caso no eran muy consistentes.



Chauvin, de 44 años, está acusado de asesinato en segundo grado y de homicidio involuntario por la muerte de Floyd, de 46 años, el 25 de mayo pasado en la norteña ciudad de Minneapolis, en el estado Minnesota.



El afroestadounidense murió asfixiado después de que Chauvin lo inmovilizara apretándole la rodilla en el cuello durante casi nueve minutos, un hecho que fue filmado y cuya exhibición en redes sociales y medios de comunicación desató una ola de protestas contra el racismo y la brutalidad policiales en Estados Unidos y el mundo.

.

Los manifestantes pidiendo justicia por el crimen de George Floyd con la camiseta de "Black Lives Matter".

, dijo el magistrado, según la agencia de noticias AFP.agregó.Chauvin lo tumbó en el suelo boca abajo y lo inmovilizó arrodillándose sobre su cuello, pese a que Floyd rogaba que le permitiera respirar y hasta gritó pidiendo por su madre en la desesperación.



Chauvin, un policía con 19 años de experiencia, ignoró las súplicas, y los otros policías que lo rodeaban, también blancos, no hicieron nada.



El episodio generó la creación del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan), que comenzó a convocar a protestas en todo el país contra el racismo y el accionar policial.

.

La polarización forzó incluso a Biden a hacer promesas concretas para reformar la policía, terminar con la supresión del voto y otros ejemplos de lo que reconoció como unLa Oficina del Fiscal General de Minnesota convocó a, un ex procurador general interino que litigó ante la, para ayudar a la Fiscalía con la acusación a Chauvin.Katyal ya describió el juicio como unde Estados Unidos.El juicio podría ser largo, pero no hay duda de que el veredicto será esperado y podría provocar nuevas protestas de uno y otro lado. Solo un fallo unánime de los 12 miembros del jurado puede poner tras las rejas a Chauvin.El comienzo del proceso judicial fue anticipado ayer en Minneapolis con una manifestación en la que miles de personas marcharon detrás de un ataúd blanco cubierto de rosas rojas para exigir "justicia".La multitud, muy diversa, permaneció mayoritariamente en silencio, al que solo rompió para gritarmientras una pancarta reproducía las últimas palabras de Floyd:

.

El tío de Floyd, Selwyn Jones, dijo hoy que clamará por justicia, pero que más le preocupajudicial.subrayó Jones, tío materno de Floyd., completó.