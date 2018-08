El envío de militares a la zona limítrofe entre Argentina y Bolivia, decidido por el gobierno, no cayó nada bien en la gestión del vecino país. El propio presidente, Evo Morales, fue el encargado de responder y acusó a Mauricio Macri de querer "amedrentar" a través de la instalación de una "base militar" en la frontera.

"No estoy de acuerdo con lo que hizo estos últimos días Argentina, militarizar la frontera con Bolivia, en La Quiaca, al frente de Villazón", aseguró Morales durante un acto en Chuquisaca, en el que advirtió: "Lo que hacen es amedrentar, intentarán asustarnos, no nos vamos a asustar, somos un pueblo unido, son fuerzas sociales. Intentarán como sea amedrentarnos, no van a poder".

Los dichos del jefe de Estado siguieron a las palabras del embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez, quien, según la prensa boliviana, había confirmado la instalación de una base militar en Abra Pampa, Jujuy, a unos 70 kilómetros de la frontera. No obstante, el diplomático descartó que la iniciativa estuviese promovida por Estados Unidos. "Son invenciones, para qué necesitamos militares de Estados Unidos si nosotros tenemos fuerzas militares profesionales que pueden desarrollar tranquilamente su tarea", dijo.



No convence

Pese a todas las explicaciones de las autoridades argentinas, Evo Morales parece que no se conforma y volvió sobre el tema de la presencia yanqui en la región. "La OTAN y las bases militares estadounidenses son sinónimo de robo, sinónimo de saqueo, de confrontación, de guerra. Mientras estemos unidos, nadie va a parar nuestro proceso de cambio", aseguró.



Inauguración

La semana pasada, Macri inauguró la base militar de La Quiaca, como parte del plan para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad interior. Hasta el momento, 500 soldados forman parte del denominado Operativo Integral Norte, aunque está previsto que, en los próximos meses, sean 3.000 los que patrullen esa zona del norte argentino.