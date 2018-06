El hincha argentino que grabó un video con una joven rusa a la que le hace repetir obscenidades en español aprovechando su desconocimiento del idioma no podrá ingresar a ningún partido ni evento vinculado al Mundial, informó Guillermo Madero, Director Nacional de Seguridad en Eventos Futbolísticos.



"Me confirmó el jefe a cargo del Centro de Cooperación Policial ruso que se le retiró el FAN ID", indicó el funcionario desde Rusia, al referirse a Fernando Néstor Penovi, el hincha argentino que grabó un video que se viralizó en el que le hizo decir obscenidades a una joven rusa.



El FAN ID es un documento obligatorio para todos los espectadores que quieren asistir a los partidos del Mundial que se disputa en Rusia desde hace una semana.



Madero indicó que "la Ministra Bullrich se comunicó conmigo y pedimos a las autoridades rusas que esta a persona, por procaz, por deshonesto, por indecente, le sea retirada la posibilidad de ingresar a los estadios de fútbol durante el Mundial".



"Nos apena como argentinos ver esto cuando hay miles que están teniendo un comportamiento ejemplar", enfatizó el funcionario.



Ayer, tras divulgarse el video, la embajada de Rusia en Argentina publicó un comunicado donde manifestó que "se encuentra profundamente indignada por el disparate obsceno y ofensivo" perpetrado por Penovi.



"Esperamos que a esta persona no le falte coraje para presentar sus debidas disculpas públicamente", remarcó la delegación diplomática rusa.



A su vez, la Cancillería replicó anoche mensajes en Facebook de la embajada argentina en Rusia donde esa representación advirtió que "el respeto, la tolerancia y la educación son valores universales" y que "rechaza la utilización de las diferencias idiomáticas para faltar el respeto a nuestros anfitriones en la Federación de Rusia".



De acuerdo a los videos que circulan en las redes sociales, un hombre con camiseta celeste y blanca le hace decir frases en español a una joven rusa y, entre ellas, lleva a la muchacha a realizar ofertas sexuales para los argentinos que viajen a su país.



Fernando Néstor Penovi tiene 47 años, aparece en Facebook como Néstor Neti y de acuerdo a su perfil en esa red social vive en la localidad de Wilde y es dueño de una concesionaria de autos.



El video de la polémica