Denís Vashurin es un hombre de 32 años que vive en Rusia y cuenta con una extraña condición: su cuerpo dejó de desarrollarse cuando tenía 12. El sujeto decidió deshacerse de los miedos y ahora cuenta su historia a través de Instagram, donde ya tiene casi 10 mil seguidores.

Vashurin vive en la región oriental de Primorie, en Rusia, y desde muy pequeño notó que crecía más lento que sus compañeros. Sin embargo, esto no fue un gran problema durante su infancia, ya que tenía buenas notas, excelentes relaciones con sus amigos y le iba mejor que al resto en las actividades físicas.

.

Su vida se tornó diferente durante su adolescencia, cuando se dio cuenta que su vida jamás sería como la de los demás. Denis notó que su cuerpo dejó de envejecer a sus 12 años y jamás ha acudido a ningún especialista para revertir la situación.



"No puedes vivir mi vida. No sabes cómo vivirías en mi cuerpo, en mi situación, en qué tipo de persona te convertirías. Por lo tanto, no juzgues", pidió el joven, cansado de que le pregunten una y otra vez por su aspecto, y harto de tener que dar explicaciones que ni siquiera el quiso buscar.

Agregó que, en una ocasión, fue detenido por un inspector de tráfico por estar manejando su vehículo, al sospechar que era un menor de edad. Esa situación no terminó si quiera cuando el hombre entregó su carnet de identidad, ya que el agente sospechó que se traba de un engaño.

.

Por esa razón, Denis suele evitar salir de la ciudad y manifestó que planea vivir toda su vida en su pueblo, ya que en ese lugar ya nadie le hace preguntas. Actualmente, trabaja en una empresa de suministro eléctrico.

El hombre vive en la región oriental de Primorie, en Rusia.