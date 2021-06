No era una pelea tradicional. pero captó la atención de todo el mundo. Los fanáticos del boxeo ansiaban ver un nuevo nuevo regreso de Floyd Mayweather Jr., pese a su extraño rival.

"Money", uno de los grandes campeones de la historia del deporte se enfrentó en un combate de exhibición en el Hard Rock Stadium de Miami (Florida) ante el youtuber Logan Paul, una celebridad con escasa experiencia sobre los cuadriláteros, pero con una popularidad suficiente para ser parte de un evento millonario.

Pese que se esperaba una victoria fácil del ex púgil de 44 años, el youtuber aguantó los ocho asaltos y al no haber jueces, no hubo ganadores ni perdedores. Aunque el ex boxeador demostró ser mejor entre las cuerdas, no pudo noquear a su oponente de 26 años.

.

Paul fue el primero en salir a escena con la canción From Now On, de la película El gran showman. Se subió al cuadrilátero con una bata amarilla, mostrando mucha seguridad y con una tarjeta Pokémon colgada del cuello. La tarjeta del famoso animé era de Charizard, una de las criaturas más poderosas del dibujo animado.

Por su lado, Mayweather, acompañado de una multitud, salió junto a su propio rapero, con música en vivo. Además, llegó con barbijo al ring y ante una ovación ensordecedora del público que lo aplaudió mucho más que a su contrincante.

La expectativa estaba muy alta y los fans se quedaron con las ganas de ven un nocaut. Los ocho asaltos se completaron en su totalidad y Mayweather no intentó noquear, aunque dejó una mejor imagen. Al no haber jueces por tratarse de una exhibición, no hubo ganador ni perdedor.

En América Latina, el evento se siguió a través de ESPN, mientras que TV Azteca 7 lo transmitió en México y en los Estados Unidos fue mediante el sistema de PPV (pago por ver) y su tarifa fue de 49,99 dólares.

Floyd Maywhather y Logan Paul al inicio del combate.

La bolsa milonaria de la pelea

Fuese cual fuese el resultado, Mayweather ya tenía asegurada una bolsa de 10 millones dólares, pero además en su contrato figura que le corresponde también el 50% de lo generado por PPV. Según las estimaciones, más de 2 millones de estadounidenses pagaríon por el evento y otro millón también haría lo mismo en diferentes partes del mundo. Es por eso se estima que la ganancia de Money rondaría los 100 millones de dólares.

Por su parte, Paul se había asegurado una bolsa de 250 mil dólares más el 10% de lo generado a través del PPV, por lo que podría ganar alrededor de 18 millones de dólares por una sola pelea.

.

Las reglas especiales de la exhibición

Como se trato de una exhibición, la pelea no estuvo regida por ninguna comisión de boxeo y fueron los protagonistas quienes acordaron las reglas. En lo que se refiere a golpes permitidos y prohibidos todo fue similar a los de una pelea profesional, por lo que los luchadores solo pudieron usar sus puños para lastimar a su oponente. Además, fueron ilegales las agresiones debajo de la cintura o en la espalda.

La contienda se celebró a ocho asaltos de tres minutos cada uno, cuando lo más común en el profesionalismo son 10 o 12 rounds.

No utilizaron cascos, pero usaron guantes de 10 onzas, dos más que en el profesionalismo. Una onza equivale a 28,70 gramos y es la medida que aplica para determinar el peso de los guantes en los deportes de contacto, es decir que a mayor cantidad de onzas, menor es el impacto de los golpes. En la previa, Mayweather se había quejado porque en un principio se analizaba la posibilidad de que peleen con 14 onzas para mayor protección, algo que Floyd, de 44 años, entendía que beneficiaría a su oponente.

.

Sin duda, la particularidad más grande es que no hubo jueces, aunque sí un árbitro. Es decir que no habría un ganador final a menos de que haya nocaut, lo que no ocurrió. Al no haber tarjetas, lo que ocurrió en cada asalto quedó en la historia una vez que sonó la campana. Esto motivó a que las principales casas de apuestas decidieran no incluir el evento en su agenda.

El réferi fue la única autoridad. Era el único que podía detener la acción si consideraba que uno de los dos peleadores no estaba físicamente capacitado para continuar.

Otro detalle curioso fue que ambos luchadores pertenecen a pesos distintos. El ex campeón mundial de cinco categorías diferentes acusó 155 libras (70,3 kilos), por lo que peleó como mediano. Por su parte, Paul es peso crucero y registró 189,5 libras (85,9 kg) al pasar por la balanza. Ninguna comisión de boxeo permitiría este enfrentamiento por semejante diferencia de peso.

.

¿Quién es Logan Paul?

Logan Paul es una una de las grandes celebridades de YouTube. El joven de 26 años se hizo millonario a partir de la generación de contenido viral en la web y decidió irrumpir en la escena boxística para medirse ante uno de los hombres más prestigiosos en la historia de esta disciplina.

Su carrera en internet comenzó en 2013, cuando empezó a ganar reconocimiento con sus videos cortos en la aplicación Vine, una red social con filmaciones de 6 segundos. Si bien ya había experimentado con YouTube cuando era más pequeño, su verdadera fama la consiguió haciendo sketches de comedia en Vine con otros usuarios populares y así paulatinamente empezó a construir su propia audiencia.

Logan Paul comenzó su carrera en YouTube, pero se volvió famoso gracias a Vine.

Cuando la plataforma caducó en 2017, Paul regresó a su canal de YouTube pero cambió la dinámica de sus apariciones: incorporó posteos diarios y obtuvo rápidamente gran número de suscriptores, que también se replicaron en sus perfiles de Facebook, Instagram, Snapchat y otras redes.

Eso le permitió a aparecer en programas de televisión estadounidenses como Law & Order: SVU, Weird Loners y Stitchers y consiguió incluso papeles en varias películas, hasta protagonizó un film que él mismo escribió llamado Airplane Mode.

¿Qué dijeron Mayweather y Logan tras la pelea?

“Ya no tengo más 21 años. Este tipo de peleas y el ir a muchos rounds con estos jóvenes demuestran mis habilidades”, fue lo primero que expresó Floyd Mayweather.

“Con los pesados va a ser difícil para él, pero es un peleador duro, competidor. Vi que se divirtió y la verdad, me sorprendió. Es un buen chico”, reconoció Money sobre el youtuber

Por su parte, Logan subrayó: "Yo vine a divertirme y les quiero agradecer a todos los fans que vinieron. Ustedes son increíbles, los que compraron el PPV, muchas gracias”.

.

“No quiero que nadie me diga que algo es imposible nunca. Acabo de pelear contra uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Yo soy el boxeador nuevo, el poco ortodoxo. Es un honor pelear contigo Mayweather, te quiero a ti y a todos. Estoy muy feliz”, declaró emocionado al final del combate.

“Nunca sabes lo que puede pasar con este golpeador. Voy a ir a pensar si él me dejó sobrevivir o si fui yo. Es una de las cosas más cool que he hecho en mi día. Es dificil de pegarle, está viejo pero es dificil. Creo que ahora me iré a la playa, al agua, quizá habrá una revancha. No lo sé, tal vez pueda pelear mejor la próxima vez”, agregó.