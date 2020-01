En una tradición que busca recordar el día en que Jesús fue bautizado en el río Jordán, el papa Francisco bautizó este domingo a 32 niños en la capilla Sixtina, para que crezcan con la "fuerza del Espíritu Santo". Durante la ceremonia de la que participaron 15 niñas y 17 niños, junto a sus familias, el Pontífice pronunció una breve e improvisada homilía en la que aseguró que "bautizar a un hijo es un acto de justicia para él" porque de esa manera se le da "un tesoro, un compromiso, el Espíritu Santo".

"El niño sale con la fuerza del Espíritu dentro, que lo defenderá y lo ayudará durante toda la vida y por eso es tan importante bautizarlos de niños para que crezcan con la fuerza del Espíritu Santo", continuó.

En la fiesta del #BautismodeJesús, redescubramos nuestro bautismo: al igual que Jesús es el Hijo amado del Padre, también nosotros, renacidos del agua y del Espíritu Santo, somos hijos amados de Dios y hermanos de muchos otros hermanos. — Papa Francisco (@Pontifex_es) January 12, 2020

Todo normal

En los minutos siguientes, Francisco les pidió tranquilidad a los padres, todos empleados del Estado Vaticano, ante situaciones que son de total normalidad. Por un lado, les dijo que no se preocuparan si los pibitos, incómodos por el calor, el hambre o la ropa elegante que llevaban empezaban a llorar o a gritar.

"Los niños no están acostumbrados a venir a la Sixtina, es la primera vez, no están acostumbrados a estar encerrados, en un ambiente un poco caliente, y no están acostumbrados a vestir así, para una fiesta tan bonita y se sentirán incómodos en algún momento", explicó.

"Empezará uno y seguirá otro", dijo y agregó: "No se asusten, dejen llorar a los niños. Estas sí, si tu niño llora o se queja, quizá es porque tiene demasiado calor, quítale algo; o porque tiene hambre, amamántalo aquí, siempre en paz". La tradición de bautizar a los niños en la capilla Sixtina para recordar el momento en que Jesús recibió el primer sacramento en el río Jordán fue iniciada por el fallecido papa, en la actualidad santo, Juan Pablo II.