El rostro de Thylane Blondeau dio la vuelta al mundo cuando tenía tan solo seis años porque fue nombrada como "la nena más bella del mundo" por la revista TC Candler. Las marcas comenzaron a interesarse mucho por ella y la francesa logró convertirse en una modelo con presencia en decenas de países. Sin embargo, en el último año las cosas no le han ido para nada bien por culpa de un problema de salud que se ha agravado más de lo esperado.

A sus 20 años, la joven publicó un extenso mensaje en su perfil de Instagram en el que ha revelado que ha tenido que someterse a múltiples operaciones por unos quistes en el ovario.

"No estaba segura de publicar esto, pero aquí estamos. Hace un año tuve una operación de emergencia por un quiste ovárico que me había explotado en el estómago. Tres meses después, mi barriga comenzó a doler de nuevo y al principio todos (y yo, por supuesto) pensamos que era por la operación. Este año vi a tres ginecólogos diferentes, he visto más de cuatro centros de radiología en París y todos dijeron lo mismo: 'No te preocupes, no tienes nada, todo está en tu cabeza'", comenzó expresando.

Así está en la actualidad Thylane Blondeau.

"Hace cuatro días fui a Urgencias porque me dolía tanto la barriga que no podía más y me dijeron que todo estaba bien y que tenía un pequeño quiste y que tendría que hacerme un nuevo chequeo en dos o tres meses. Al día siguiente de esto, tuve una cita con un médico increíble que vio directamente que tenía un quiste de 5,6 centímetros que ya estaba tocando mi ovario, por lo que me mandó a hacer pruebas y una hora después me llamó y me pidió que fuera directamente al hospital para hacer una operación de emergencia", confesó.

Por suerte, la situación ha mejorado mucho en las últimas horas. "Hoy finalmente me siento mejor. Finalmente me siento libre. Realmente pensé que estaba loca por quejarme de mi estómago durante tanto tiempo. Pero feliz de no haberme rendido", continuó.

"De esta experiencia he aprendido que cuando te duele el cuerpo, no lo dejes pasar y ocúpate de él, debes ver a diferentes médicos hasta que alguno de ellos encuentre el problema y lo sane. Cualquier dolor, incluso los más pequeños, puede ocultar algo mucho más importante. Estoy muy agradecida por haber pasado por esta experiencia y también muy agradecida con AVI, que literalmente me salvó la vida", concluyó.

Thylane, hija del futbolista Patrick Blondeau, saltó a la fama en 2007 por ser 'la niña más bella del mundo', un reconocimiento que logró hasta en dos ocasiones.