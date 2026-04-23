Investigan la muerte de una modelo en Río de Janeiro tras caer de un piso 13

Las Justicia de Brasil investiga la muerte de Ana Luiza Mateus, una psicóloga y modelo de 29 años, tras caer desde el piso 13 de un edificio residencial en Río de Janeiro.

La tragedia ocurrió en el complejo Alfapark, ubicado en la zona de Barra da Tijuca. Minutos después del fallecimiento, la Policía detuvo a su pareja, Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, bajo la sospecha de haber cometido un femicidio.

Sin embargo, horas después el sospechoso fue hallado muerto en su celda. De acuerdo con los informes oficiales, Ferreira da Cunha se quitó la vida mediante asfixia mecánica utilizando una pieza de su propia vestimenta.

La Policía de Río de Janeiro apuesta a la hipótesis de que Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, el novio de la modelo, fue quien la arrojó al vacío.

Al momento de su arresto , el hombre intentó ocultar su identidad real presentando un documento correspondiente a su hermano.

Antes de su muerte, el sospechoso mantuvo un diálogo con los investigadores. El comisario Renato Martins explicó que, si bien el hombre evitó una confesión directa del crimen, asumió una responsabilidad parcial sobre el desenlace. "Él dice que no fue él quien lo hizo, pero que es el culpable. Relató una serie de ofensas contra ella, con violencia moral y psicológica extremadamente abusiva", precisó el funcionario.

La modelo cayó al vacío desde un piso 14 en Río de Janeiro.

Durante el interrogatorio, el detenido esquivó hablar de la caída. Según Martins, el sospechoso reiteraba: "yo soy el culpable, independientemente de si hice o no algo".

La investigación determinó que la relación, de apenas tres meses de duración, estuvo caracterizada por una dinámica de control y agresiones constantes. Testimonios de empleados del condominio indicaron que la pareja arribó al lugar en medio de una fuerte discusión.

Incluso, se reveló que el personal del edificio recomendó a la víctima retirarse del lugar ante el comportamiento de su novio.

La joven había mencionado la compra de un pasaje para regresar a Bahía esa misma madrugada, aunque finalmente permaneció en la vivienda.

La tragedia se notificó cerca de las 5.30 de la mañana. Tras el hallazgo del cuerpo, la policía detectó indicios de que Ferreira da Cunha pudo haber intervenido en la escena. "Primero, manipuló la escena del crimen. Según los informes, intentó salir por la puerta trasera del edificio y apareció de repente llorando desconsoladamente, pero estaba moviendo el cuerpo, y eso no está permitido", detalló el comisario Martins.

Para el jefe policial, "eso constituye una violación de las circunstancias agravantes del delito", añadió, refiriéndose a la alteración del estado original del lugar de los hechos y del cuerpo de la víctima antes de la llegada de los peritos criminalísticos.

El análisis del vínculo entre ambos arrojó evidencias de una conducta posesiva por parte del agresor. La policía señaló que el hombre manifestaba celos por la trayectoria profesional y las relaciones sociales de Mateus. "Sentía celos patológicos, ya fuera por su belleza, sus buenas relaciones, sus amistades, etc. Y por eso, termina admitiendo su culpabilidad", indicó la autoridad a cargo.

Ana Luiza era oriunda de Teixeira de Freitas, Bahía, y se dedicaba a la psicología y el modelaje. Al momento de su muerte, era candidata para el certamen Miss Cosmo Brasil 2026. Desde la organización del evento se destacó que era una joven que construía su camino mediante el esfuerzo y el talento.

La organización del concurso de belleza emitió un comunicado oficial tras el incidente. "El femicidio no puede ser tratado como estadística o rutina. Es una realidad que necesita ser enfrentada con seriedad, compromiso y acción colectiva. Ana Luiza no será olvidada", manifestaron.