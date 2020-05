Una joven fue secuestrada hace un año y medio en África cuando viajó allí como voluntaria de una ONG que ayuda niños huérfanos. El Gobierno de Italia logró su liberación y la afectada, al volver, aseguró que se convirtió al Islam y que su decisión fue "totalmente espontánea y no forzada".



Silvia Romano fue raptada hace 18 meses en una aldea del condado Kilifi, en la costa índica de Kenia, por un grupo de delincuentes. Más tarde, fue trasladada a Somalia, donde quedó en manos del grupo terrorista Al Shabab.

El Gobierno de Italia puso en marcha servicios de inteligencia y con la colaboración del Gobiierno turco muy presente en Somalia, lograron la liberación de la víctima que ya está en Roma.

.

Una vez en su hogar, la víctima habló de lo sucedido, contestó durante cuatro horas las preguntas de los magistrados, expresó que fue tratada bien durante todo el cautiverio y confirmó: "Me convertí al Islam, ahora soy Aisha y ha sido una decisión libre, espontánea y no forzada".

Agregó: "Me habían asegurado que no sería asesinada, y así fue. Después de ser secuestrada en Kenia, con un viaje de cerca un mes, fui llevada a Somalia. Fui transferida a menudo y siempre a lugares habitados, con la presencia de los mismos carceleros. Me han llevado en varias casas, me encerraban en las habitaciones".



Sobre su conversión al islam, la chica ha afirmado: "Ha sido mi libre elección, no ha habido ninguna obligación por parte de los secuestradores. No es verdad que se me obligó a casarme, no he sufrido violencias". Sin embargo, fuentes investigativas aseguran que podría "tratarse de una situación psicológica relacionada al contexto en que la chica ha vivido en estos 18 meses".