Escándalo por fraude deportivo en el fútbol italiano: varios árbitros y diferentes partidos bajo investigación

El escándalo en el fútbol italiano no se detiene, y sumó un nuevo capítulo en la polémica, ya que la fiscalía de Milán inició una nueva investigación sobre cinco árbitros y cinco encuentros ante un posible fraude. El caso tiene como principal señalado a Gianluca Rocchi, responsable de designar a los árbitros en la Serie A.

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El caso arbitral es investigado por presunto fraude deportivo y por haber facilitado información falsa al fiscal. En el primer grupo figuran Gianluca Rocchi, responsable de la designación de árbitros; Paolo Gervasoni, encargado del VAR; y Luigi Nasca junto a Rodolfo Di Vuolo, integrantes del equipo VAR.

En el segundo grupo aparece únicamente a Daniele Paterna. No se descarta, sin embargo, que puedan sumarse más nombres, quizá incluso ajenos al ámbito arbitral. Por ahora, esta es la situación.

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Por su parte, los encuentros apuntados son cinco, aunque resalta el disputado en San Siro el 2 de abril de 2025, donde se celebró el derbi de la Coppa Italia entre Inter y AC Milan.

Según la Fiscalía, Rocchi habría "alterado" u "ocultado" la designación del árbitro Daniele Doveri para dirigir la semifinal, con el objetivo de favorecer que al Inter en una eventual final de la Copa Italia y en otros partidos de la Serie A.