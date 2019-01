El líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) de Venezuela, Juan Guaidó, que fue retenido este domingo por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y liberado horas más tarde, se expreso a través de Twitter.

"Nos interceptaron unos minutos, pero aquí estamos. Lo más importante es que en muchos espacios en el país están en cabildos abiertos", afirmó.

Guaidó comentó "Quiero mandar un mensaje a esos funcionarios: Sebin, Policía, Fuerzas Armadas: Yo sé que ustedes no quieren esto. Tanto no lo quieren que estoy aquí. Yo les hablé de amnistía, de perdón, de reconciliación, de futuro a esos funcionarios".

"Y aquí estoy porque soy el legítimo presidente de la Asamblea Nacional que va a defender los intereses del pueblo. Esa Ley de amnistía es la que va a entrar el martes a la AN", agregó.

"El 23 de enero va a ser un grito que retumbe en toda Vzla, y a eso le tienen miedo. Por ahí andan corriendo versiones de que me estaban protegiendo de un atentado. Pero nosotros no tenemos miedo. Los que tienen miedo están en Miraflores", aseguró el líder de la AN.

También se refirió al desconocimiento que hay sobre la persecución política "Lo que pasó hoy probablemente en muchos sectores del país no lo saben. Pido que nos llevemos una tarea. Muy importante. Cese de la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres. Manden mensajes, hablen del 23 de enero".

Por otro lado, en un comunicado emitido este mediodía por Cancillería, el gobierno argentino "se solidariza y apoya al diputado Juan Guaidó y a su familia frente al incidente que sufriera hoy”.

La nota subraya que el episodio "atenta contra las libertades civiles y políticas de los venezolanos, en este caso en la persona del presidente de la Asamblea Nacional".



Asimismo, resalta que el hecho "ratifica la imperiosa necesidad de restablecer en Venezuela el orden democrático y el respeto de los derechos humanos".