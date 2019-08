En un festival taurino en la localidad de Calpe, Valencia, un toro atacó violentamente a un turista francés que había asistido a la celebración.

Sucedió en medio del "Bous a Carrer", también conocido como correbus, una tradición popular típica que se practica en muchos pueblos de la Comunidad Valenciana. El evento consiste en soltar a los toros en las calles durante la fiesta.

Los espectadores de la escena grabaron el momento justo en que el animal se llevó puesto al francés, cuando intentaba huir del lugar.

LEÉ TAMBIÉN: En pleno festival, toro atacó a un hombre y lo mató

Según se puede apreciar en las imágenes difundidas en redes, el bovino estaba siendo provocado con un palo por otro hombre antes de dirigirse a máxima velocidad hacia el turista, que estaba parado a unos quince metros de allí.

El toro embistió y revoleó entonces al viajero, quién no llegó a reaccionar a tiempo. De todas formas, los testigos precisaron que el joven no sufrió una cornada y logró ponerse de pie por su propia cuenta. Luego, en el hospital, se confirmó que su cuerpo no presentaba fracturas.