El primer ministro británico, Boris Johnson, autorizó este domingo el regreso al trabajo de las personas que no puedan hacerlo desde su casa, al anunciar un sistema de fases para la reanudación de la actividad que se aplicará solo en Inglaterra, ya que Escocia, Gales e Irlanda del Norte mantendrán el confinamiento más duro por la pandemia.



Johnson presentó en un discurso televisado las pautas para salir del confinamiento impuesto el 23 de marzo en Reino Unido, que lidera la lista con más muertos por coronavirus en Europa, y es el segundo en el continente en cantidad de contagios, detrás de España.



El premier anunció también la posibilidad "ilimitada" de realizar actividades al aire libre e instó a no usar el transporte público y desplazarse en coche, bicicleta o a pie.



No obstante, conminó a la población a respetar las normas de higiene y distanciamiento personal, y advirtió que habrá multas para quienes no lo hagan.



Además, Johnson anunció que las escuelas primarias y algunos comercios podrán reabrir parcialmente en junio en Inglaterra si la pandemia sigue controlada.



"Aunque hemos logrado avances y hemos cumplido algunas de las condiciones dadas, en modo alguno cumplimos las cinco y por eso sencillamente no es el momento de poner fin esta semana al confinamiento", manifestó el premier, quien fue alcanzado por la pandemia y se recuperó luego de permanecer una semana internado a mediados de abril, según consignan las agencias EFE y Europa Press..



Sin embargo, el premier conservador anunció que sí se levantarán algunas restricciones.



"Hemos dicho que deben trabajar desde casa si pueden y solo deben ir a trabajar si no hay alternativa. Tenemos que subrayar que cualquiera que no pueda trabajar desde casa, por ejemplo en la construcción o la industria, debe ser emplazado activamente a ir a trabajar", señaló.



El primer ministro indicó además que a partir del miércoles "se anima a todo el mundo a hacer más ejercicio en el exterior sin ningún tipo de limitación".



"Podrás sentarte en un parque, podrás ir en coche a otros lugares e incluso podrás jugar a determinados deportes, aunque solo con miembros de tu propio hogar", expresó.



Johnson adviritó que se deben "obedecer las normas de distanciamiento social y para aplicar esas normas vamos a incrementar las multas para la minoría que las incumpla".



Las nuevas medidas, que se cancelarán si se detecta un rebrote de la pandemia, solo se aplicarán en Inglaterra, la región más poblada del Reino Unido, con 56 millones de habitantes de un total de 66,6 millones.



Los gobiernos autónomos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte esta semana prorrogaron el confinamiento hasta el 28 de mayo.

.



Previo al anuncio de Johnson, el gobierno británico informó que 269 muertes se sumaron en las últimas 24 horas en Reino Unido y la cifra de decesos ascendió a 31.855, el mayor número en Europa, mientras que los contagios alcanzan a 229.449.



Con un nuevo lema que reemplazará al "quedarse en casa", Johnson insta a los británicos a "estar alerta", un slogan que ya fue criticado.



El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, lamentó que Johnson incite el regreso al trabajo "sin asegurar la protección de los empleados" y criticó "la falta de claridad" del mensaje a los ciudadanos.



El nuevo eslógan ha sido también objeto de burla en Twitter, donde JK Rowling, autora de la saga de Harry Potter, se preguntó si acaso el coronavirus acecha "con un mostacho y unas gafas falsas" y planteó: "¿Qué demonios significa estar alerta?"

La autora de la saga de Harry Potter se burló de slogan.





El secretario general del sindicato de Comunicaciones, Dave Ward, opinó que la nueva consigna es "un chiste", y comentó: "es un virus mortal, no un paso cebra".