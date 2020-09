Una mujer con residencia en el estado yanqui de Tennessee, relató lo que le ocurrió en el gimnasio al que suele concurrir. En él le sugirieron que utilizara remera, debido a que el top que llevaba puesto "era demasiado corto".

Julia Maren realizaba su rutina diaria cuando uno de los entrenadores del lugar se le acercó y le pidió “que se pusiera una camiseta”, algo que la dejó completamente anonadada.

La joven realizó una serie de posteos en su redes.

“Me dijeron que tenía que dejar el gimnasio si no me ponía otra camiseta, sin explicación. Me interrumpieron la rutina de ejercicios, me tuve que quitar los auriculares solo para que alguien me dijera que ‘me podían dar una camiseta si necesitaba una’ y que si quería continuar, tenía que ponérmela”, detalló en el posteo de Instagram, con fecha del 8 de septiembre.

La piba detalló, a modo de reflexión: "O sea, ¿me están diciendo que porque apenas dos centímetros de mi cintura están expuestos no soy bienvenida en el gimnasio, pero mientras ese hombre de ahí lleva una camiseta escotada que se le ve todo el pezón sí lo es? Gracias por tomarse tiempo de su día para hacerme saber que la doble vara y el sexismo aún existen”.

Julia recibió el apoyo de sus seguidores.

Asimismo, Julia precisó: “Si el problema es que seré una ‘distracción’, ¿por qué no se tiene en cuenta al que ‘se distrae’?”, y por ello hizo referencia a que este mismo problema se da en cualquier tipo de uniforme o vestimenta siempre que sean mujeres quienes lo llevan puesto.

“¿Hasta cuándo dejaremos de controlar el cuerpo de las mujeres y dejar pasar a aquellos que las sexualizan? ¿Cuándo empezaremos a permitir que las mujeres se sientan los suficientemente cómodas en el gimnasio para que lleven aquello con lo que se sientan bien?”, finalizó. La joven, que tiene algo más de 3000 seguidores, recibió el apoyo de muchas usuarias.