La vivienda del opositor venezolano Leopoldo López fue allanada y robada por varios sujetos, y su esposa y activista Lilan Tintori responsabilizó a miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).



"Fue el Sebin, el Sebin de los malos porque hay sebines patriotas que quieren la libertad de Venezuela", exclamó la noche del jueves Tintori a la agencia de noticias EFE al entrar a su domicilio por primera vez para revisar su estado.



Tintori y López se encuentran en la residencia del embajador de España en Caracas, Jesús Silva Fernández, donde fueron acogidos en calidad de huéspedes, si bien no han solicitado asilo político.



López, que se encontraba bajo arresto domiciliario, fue liberado este martes por un grupo de militares y funcionarios del Sebin que se habían unido al líder opositor Juan Guaidó.



"No sé por qué vinieron, porque ellos ya sabían, el régimen, la dictadura, que Leopoldo no estaba aquí en la casa. Leopoldo fue liberado de forma constitucional, de forma legal", agregó Tintori.



Detalló que quienes acudieron a su casa "se robaron televisores, equipos de sonido, todos los aparatos electrónicos, computadoras, se robaron los biberones de mi hija Federica y la leche que tenía guardada".



Mientras atendía una consulta de la agencia EFE, aseguró que había "patrullas del Sebin alrededor" de la casa, que la siguieron cuando salió de la residencia del embajador con destino a su hogar para revisar los desperfectos.